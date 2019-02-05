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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halim AKCA/DHA
05.02.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Bir ilçe panikte! Bin 100 kişiden fazla insan hastanelere başvurdu...

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BURDUR'un Bucak ilçesinde cumartesi gününden beri 1100 kişiden fazla insanın mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Bucak'ta cumartesi gününden bu yana vatandaşlar mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye başvurmaya başladı. Bugüne kadar ise aynı şikayetle Bucak Devlet Hastanesi'ne 915, özel hastaneye ise 205 kişi başvuruda bulundu. Hastalardan 6'sı çocuk 15'i Bucak Devlet Hastanesi'nde gözlem amaçlı tedaviye alınırken, bunlardan 1'i taburcu edildi. Diğer hastaların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İÇME SUYUNDA SALGIN İHTİMALİ ÜZERİNE ÖNLEM ALINDI

İçme suyundan kaynaklandığı düşünülen bir salgın ihtimali üzerine ilçe genelinde su kesintileri yapılarak depolarda şok klorlama işlemleri uygulandı. Bucak Devlet Hastanesi'nde doktor ve hemşire başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısı arttırıldı. İlçede özellikle gece nöbetçi eczaneye çok sayıda başvuru olması üzerine mide bulantısı, kusma ve ishal tedavisine yönelik ilaç stoku tükendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de devreye germesiyle tüm eczanelerden salgınla ilgili ilaçlar toplanarak nöbetçi eczaneye sevk edildi.

Bucak Belediyesi'nin yaptığı klorlama çalışmalarının ardından dün gece itibariyle şebekeye yeniden su verilmeye başladı.

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