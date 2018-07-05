E-Devlet'ten bir hizmet daha

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile ortamında sağlanması için koruyucu aile hizmeti yürütülüyor. Bu kapsamda, çocukların aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve koruyucu ailelerin sayısını artırmak üzere birçok çalışma yapılıyor. Bakanlığın yürüttüğü tanıtım ve yaygınlaştırma amaçlı çalışmalarla koruyucu aile hizmeti kapsamındaki aile ve çocuk sayısında artış sağlandı.

Bakanlık koruyucu aile olma başvurusuna yönelik de yeni bir çalışma başlattı. Koruyucu aile olmak için yapılacak ön başvurunun e-Devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı tamamlandı.

İkamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğünden ya da Bakanlığın internet sitesindeki "Koruyucu Aile Olmak İstiyorum" butonundan ön başvuru yapabilen aileler, artık e-Devlet üzerinden de başvuru yapabiliyor. Uygulamayla, koruyucu aileler, yapılan ödemeleri e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Ayrıca, Bakanlığın internet sitesindeki "Koruyucu Aile Olmak İstiyorum" butonundan meslek elemanlarınca başvurular alındıktan sonra randevu saati belirleniyor, gerekli belgeler bu görüşmede alınıyor. Elektronik ortamda yılın başından itibaren 482 başvuru alındı.

Koruyucu Aile Etki Analizi Projesi hazırlandı

Öte yandan, Bakanlık tarafından koruyucu aile olma koşulları da kolaylaştırıldı. Koruyucu aile hizmetinin çocuklar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla 2018 yılında uygulanmak üzere Koruyucu Aile Etki Analizi Projesi hazırlandı.

Proje kapsamında 21-22 Aralık 2017'de Koruyucu Etki Analizi Projesi Hazırlık Çalıştayı yapıldı. Korunmaya ihtiyacı olan çocukların aile ortamında sağlıklı ebeveyn modelleri ile yetişmelerinin sağlanması amacıyla koruyucu aile hizmet modelinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor. Evlat edinmek üzere sıraya alınan ailelerin Geçici ve Süreli Koruyucu Aile Hizmeti konusunda bilgilendirilerek desteklerinin alınması gerekiyor. Bu kapsamda illerde "Koruyucu Aileler Koruyucu Aileliği Anlatıyor" başlığı altında çalışmalar sürdürülüyor.

Dört farklı modelle koruyucu aile olunabiliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından devlet korumasındaki çocukların en büyük ihtiyacı olan "aile sıcaklığı"na kavuşabilmeleri için başlatılan ve her geçen gün yaygınlaşan "koruyucu ailelik" sistemi, içerisinde farklı modelleri barındırıyor. Çocuklara hem yuvasını hem de yüreğini açmak isteyen vatandaşlar, dört farklı modelle koruyucu aile olabiliyor.

Modeller arasında, "Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile", "Süreli Koruyucu Aile", "Geçici Koruyucu Aile", "Uzmanlaşmış Koruyucu Ailelik" bulunuyor.



Koruyucu ailelere, çocuklar için her yıl değişen memur maaş katsayıları ve çocukların özel ihtiyaç durumları dikkate alınarak destek ödemesi yapılıyor.

Kimler koruyucu aile olabilir?

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu, kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan aile ya da kişiler olarak tanımlanıyor.

Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, kurumla iş birliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hissedenler koruyucu aile olabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, sürekli Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaşları arasında ve en az ilkokul mezunu olan düzenli gelire sahip olan, çocuğun öz anne, babası ya da vasisi olmayan, evli ya da bekar, çocuklu ya da çocuksuz herkes koruyucu aileliğe başvurabilir.

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