‘Bir hata başka bir hata ile önlenmez’
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İktidarın Suriye politikasını eleştirmek başka Suriyeli mültecilere karşı nefreti körüklemek başkadır. Suriyeli mültecilere karşı yürütülen harekâtın sırf iktidara karşı olduğu için yapılmasını doğru bulmuyorum. Bir hata başka bir hata ile önlenmez” dedi.
Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında, “Ümit ederiz ki iktidar yaptığı hatanın kendisi farkına varır ve düzeltme gayretine girer. Hiç kimsenin ırkçı fikirlerle olaya yaklaşmaya ve bir nefret meydana getirmeye hakkı yoktur” diye konuştu.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘barış akademisyenleri’ ile ilgili ‘hak ihlali’ kararı vermesine ilişkin de, “Bu bir şeyi gösteriyor. Anayasa Mahkemesi var ama böyle bir konuda bile Anayasa Mahkemesi kıl payı farkla ancak bir karar alabildi” diyen Karamollaoğlu, “‘Biz ille de o metnin içeriğini tasvip ediyoruz’ manasına gelmez. Bizim de Anayasa Mahkemesi’nin kararını olumlu karşılamamızın altında yatan gerekçe bu. Çünkü orada bazı ifadeler kullanılmış ama ben kullanmazdım o ifadeleri. Ancak o ifadelerin kullanılması bir suç işlendiği manasına gelmiyor” dedi.
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