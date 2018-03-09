Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bir 'hamile çocuk' skandalı da Edirne'de... Şok rapor açıklandı

    Bir 'hamile çocuk' skandalı da Edirne'de... Şok rapor açıklandı

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 07:14 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017’nin ilk 5 ayında 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunun gündeme gelmesinin ardından Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından kentteki durum araştırıldı. Araştırmaya göre 2017’de Edirne’de 186 hamile çocuk tespit edildi.

    Habertürk Gazetesi'nden Mesut Han'ın haberine göre, Komisyon Başkanı Mehmet Uzun tarafından açıklanan raporda 2017’de Edirne’de bulunan sağlık kuruluşları tarafından 186 hamile çocuğun tespit edildiğini belirterek, bu çocukların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirildiği ifade edildi. Çocuklarla ilgili sosyal çalışmacıların inceleme raporlarının çocuk mahkemesine intikal ettirildiğini belirten Uzun, 31 çocuk için mahkemece sağlık tedbir kararı, 2 çocuk için danışmanlık tedbir kararı verildiğini söyledi.

    Ortaya çıkan tabloda Romanların ‘erken evliliği’ doğal karşılamasının da etkili olduğu belirtilirken Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı rapor sonuçlarının Edirne için vahim olduğunu söyledi.

    Skandalı ortaya çıkaran İclal: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyorSkandalı ortaya çıkaran İclal: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyor

    Utanç listesiUtanç listesi

    Etiketler: hamile , hamile çocuk , Edirne , Mehmet Uzun , Turan Şallı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri