Bir 'hamile çocuk' skandalı da Edirne'de... Şok rapor açıklandı

Habertürk Gazetesi'nden Mesut Han'ın haberine göre, Komisyon Başkanı Mehmet Uzun tarafından açıklanan raporda 2017’de Edirne’de bulunan sağlık kuruluşları tarafından 186 hamile çocuğun tespit edildiğini belirterek, bu çocukların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirildiği ifade edildi. Çocuklarla ilgili sosyal çalışmacıların inceleme raporlarının çocuk mahkemesine intikal ettirildiğini belirten Uzun, 31 çocuk için mahkemece sağlık tedbir kararı, 2 çocuk için danışmanlık tedbir kararı verildiğini söyledi.

Ortaya çıkan tabloda Romanların ‘erken evliliği’ doğal karşılamasının da etkili olduğu belirtilirken Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı rapor sonuçlarının Edirne için vahim olduğunu söyledi.