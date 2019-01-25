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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.01.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Bir haftada üç kez soyuldu... İsyan etti: İnsanda biraz vicdan olur

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Bir haftada üç kez soyuldu... İsyan etti: İnsanda biraz vicdan olur

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir dernek 1 haftada 3 kez soyuldu. Dernek çalışanı isyan ederek, "Hep aynı kişinin malları çalınır mı? Lütfen derneğimizden uzak durun. İnsanda biraz vicdan olur" dedi.

Olay, Çerkezköy ilçesi Güveniş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Erzurumlular Dernek binasında meydana geldi. İddiaya göre dernek çalışanı Ercan Kalkan, akşam işi bittikten sonra dernek binasının kapısını kilitleyip ayrıldı. Sabah saatlerinde derneğe gelen Kalkan, güneş panellerinin olmadığını gördü. Polis ekiplerine haber verilmesinin ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İfadelerin alınmasının ardından çalışmalara başlayan polis ekipleri hırsızları bulmak için harekete geçti.

PİYASA DEĞERİ 10 BİN LİRA

Çalınan güneş panellerinin değerinin yaklaşık 10 bin lira olduğu bilgisini veren Kalkan, hırsızlara seslendi. Daha önce güneş panellerine enerji depolayan akülerinin ve dernek faaliyetlerinin bulunduğu defterin çalındığını söyleyen Kalkan, "İnsanda biraz vicdan olur. Hep aynı kişinin malları çalınır mı? Lütfen derneğimizden uzak durun" dedi.

Öte yandan hırsızlık olaylarının artması nedeniyle dernek önünde bekçi bulundurulacağı belirtildi. Bir hafta içerisinde 3’üncü kez hırsızlık olayıyla karşılaşan dernekte güvenliğin arttırılacağı kaydedildi.

 

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