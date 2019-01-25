Bir haftada üç kez soyuldu... İsyan etti: İnsanda biraz vicdan olur
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir dernek 1 haftada 3 kez soyuldu. Dernek çalışanı isyan ederek, "Hep aynı kişinin malları çalınır mı? Lütfen derneğimizden uzak durun. İnsanda biraz vicdan olur" dedi.
Olay, Çerkezköy ilçesi Güveniş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Erzurumlular Dernek binasında meydana geldi. İddiaya göre dernek çalışanı Ercan Kalkan, akşam işi bittikten sonra dernek binasının kapısını kilitleyip ayrıldı. Sabah saatlerinde derneğe gelen Kalkan, güneş panellerinin olmadığını gördü. Polis ekiplerine haber verilmesinin ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İfadelerin alınmasının ardından çalışmalara başlayan polis ekipleri hırsızları bulmak için harekete geçti.
PİYASA DEĞERİ 10 BİN LİRA
Çalınan güneş panellerinin değerinin yaklaşık 10 bin lira olduğu bilgisini veren Kalkan, hırsızlara seslendi. Daha önce güneş panellerine enerji depolayan akülerinin ve dernek faaliyetlerinin bulunduğu defterin çalındığını söyleyen Kalkan, "İnsanda biraz vicdan olur. Hep aynı kişinin malları çalınır mı? Lütfen derneğimizden uzak durun" dedi.
Öte yandan hırsızlık olaylarının artması nedeniyle dernek önünde bekçi bulundurulacağı belirtildi. Bir hafta içerisinde 3’üncü kez hırsızlık olayıyla karşılaşan dernekte güvenliğin arttırılacağı kaydedildi.
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