Bir haftada 44 terörist öldürüldü
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik yurtiçi ve yurtdışında yürütülen operasyonlarda, geçen hafta 30'u yurtiçinde olmak üzere 44 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK'nın ülke ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurtiçi ve dışında, başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.
20-27 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurtiçine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği belirtilerek, "İcra edilen operasyonlarda; yurtiçinde 30 ve yurtdışında 14 olmak üzere 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır” denildi.
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