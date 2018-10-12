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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA -İHA-AA
12.10.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

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Bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerin'ce, terörle mücadele harekatı kapsamında son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4585 olduğu açıklandı.

TSK, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Van ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içerisinde ve yurt dışında PKK, KCK, PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı sürdürülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada; 05 Ekim-12 Ekim 2018 tarihleri arasında PKK, KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Van ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı devam eden operasyonlarda yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, bir askerin şehit düştüğü, bir askerin de yaralandığı kaydedildi. 

Diğer taraftan; Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 015 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. İdlib’de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölgeden çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlandı. 

Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından gerçekleştirilen bağımsız devriye faaliyetleri kapsamında 12 Ekim 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 59 bağımsız devriye faaliyeti icra edildi. Buna ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından icra edilecek Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler 09 Ekim 2018 tarihinde başladı. Söz konusu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetlerinin icrasına başlanacak.  

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik dün Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı Güneyce köyü kırsalında yürütülen "Hançer-2" operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristin kimliği belirlendi. Teröristlerin Çırav takım sorumlusu "Rezan" kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi "Mahir Botan" kod adlı Selçuk Köse olduğu belirtildi. Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Hançer-2" operasyonunda dün tespit edilen PKK'lı iki terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerle M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 8 şarjör, telsiz ve şemsiye ele geçirilmişti.

 

 

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