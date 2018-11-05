Bir haftada 2 bin 143 operasyon
İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
Açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 29 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 2 bin 143 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 teröristin öldürüldüğü, 10 teröristin yakalandığı, 10’unun da teslim olduğu belirtildi. Bu teröristler arasında bakanlık tarafından oluşturulan aranan teröristler listesinin ‘turuncu’ kategorisinde yer alan ‘Fırat Çeli’ kod adlı Selim Demiroğlu ve ‘gri’ kategoride bulunan ‘Baran’ kod adlı İlyas Karakoç’un olduğu bildirildi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 740 kişi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 698 kişi, düzensiz göçle mücadele suçu kapsamında 139 kişi gözaltına alındı.
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