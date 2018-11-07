Bir hafta sonra Fırtına vuruşu
TÜRKİYE -Suriye sınır hattında bulunan Türk topçu birlikleri bir hafta aradan sonra bölgenin en stratejik yerlerinden biri olan Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad yakınlarındaki El Mubatah köyünü ateş altına aldı ve terör örgütü PYD/YPG/PKK mevzilerini vurdu.
Sınır hattında konuşlu Fırtına obüsleri, köyden Türkiye topraklarına yapılan taciz atışlarına, angajman kuralları kapsamında misliyle karşılık verdi. Türk topçusunun atışları sonrası PYD/YPG’li teröristler köydeki mevzileri boşaltarak kaçtı. TSK, en son geçen 31 Ekim’de Tel Abyad’ın batısındaki üç köyü Fırtına obüsleriyle vurmuş, sınır hattında çıkan kısa süreli çatışmada da bir PYD/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti. TSK ile ABD askerlerinin 1 Kasım’da Menbiç kırsalında ilk kez ortak devriye yaptığının açıklanmasından sonra müşterek devriyelerin devam ettiğine dair ikinci bir açıklama gelmemesi dikkat çekiyor. Askeri kulislerde, ABD askerlerinin 2 Kasım’da ana bileşenini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Kobani yakınlarında ortak devriyeye başlamasından sonra, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç’te birlikte devriyeye çıkmadıkları konuşuluyor.
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