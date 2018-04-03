Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bir hafta önce sırra kadem bastılar... 15 yaşındaki iki kızdan haber var!

    Bir hafta önce sırra kadem bastılar... 15 yaşındaki iki kızdan haber var!

    Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
    03.04.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    Çorum'da bir haftadan beri kayıp olan G.A. (15) ve S.N.D. (15) bir gecekonduda bulundu. Kızların yanındaki biri cinsel istismardan kaydı bulunan 2 erkek gözaltına alındı.

    Çorum’da bir hafta önce sabah saatlerinde evlerinden çıkan S.N.D. ile arkadaşı G.A. geri dönmedi. Aileler, tüm çabalara karşın kızlarına ulaşamayınca, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekiplerinden oluşan özel ekip, S.N.D. ve G.A.’nın Gülabibey Mahallesi’nde bir evde kaldığını saptadı. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, S.N.D. ve G.A.’yı buldu.

    Kızlar ailelerine teslim edilirken, yanlarında bulunan Mesut K. (28) ve Orhan K. de (19) gözaltına alındı. Mesut K.'nin cinsel istismar suçundan kaydının bulunduğu belirtildi.

    Etiketler: Kayıp , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri