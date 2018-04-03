Bir hafta önce sırra kadem bastılar... 15 yaşındaki iki kızdan haber var!

Çorum’da bir hafta önce sabah saatlerinde evlerinden çıkan S.N.D. ile arkadaşı G.A. geri dönmedi. Aileler, tüm çabalara karşın kızlarına ulaşamayınca, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekiplerinden oluşan özel ekip, S.N.D. ve G.A.’nın Gülabibey Mahallesi’nde bir evde kaldığını saptadı. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, S.N.D. ve G.A.’yı buldu.

Kızlar ailelerine teslim edilirken, yanlarında bulunan Mesut K. (28) ve Orhan K. de (19) gözaltına alındı. Mesut K.'nin cinsel istismar suçundan kaydının bulunduğu belirtildi.