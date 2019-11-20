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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.11.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Bir günde buz tuttu

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Bir günde buz tuttu

Kar yağışının ardından şiddetli soğuk Doğu Anadolu’da etkisini sürdürüyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars’ta, Kars Çayı buz tuttu.

Geceleri sıfırın altında 15 dereceyi gören Kars’ta adeta hayat durma noktasına geldi. Aşırı soğuklardan Kars Çayı da kısmen dondu. Çayın soğuktan etkilendiğini ifade eden vatandaşlar, “Havaların yaklaşık bir haftadır özellikle erken saatlerde sıfırın altına düşmesi nedeniyle gördüğünüz gibi Kars Çayı da dondu” dediler.

Soğukların her geçen gün daha da hissedildiğini belirten vatandaşlar, “Kars’ta 11’inci ayın ortalarına geldik ve soğuklar kendini iyice hissettirmeye başladı. Kars Çayı da bu soğuklardan nasibini aldı. Kısmen donmalar başladı. Çayın kenarlarında buzun oluştuğunu ve daha içe doğru buzlanma yaptığını gördük” diye konuştular.

Bir günde buz tuttu

Aşırı soğuklardan hayvan sulama göletleri de nasibini aldı. Göletlerin de buz tuttuğu Kars’ta güneşli havaya rağmen soğuk hava kendini hissettiriyor.

Bir günde buz tuttu

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