Bir gün nasıl yazılır? Birgün TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Sıklıkla ziyaret edilen TDK Sözlüğünde aratılan sorulardan birisi de birgün / bir gün nasıl yazılır? Birgün ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır?

TDK Sözlüğünde yer alan bilgide 'bir gün' kelimesi ayrı olarak yazılır. Bitişik olma durumu söz konusu olmayan 'bir gün' kelimesi için bitişik yazıldığını savunanlar da bulunabilmektedir. TDK'nın ayrı olduğuna yönelik bilgi paylaşımı neticesinde; kelimenin ayrı yazılışının doğru olan olduğu kabul edilmektedir.

Bir Gün Nasıl Yazılır?

Örnek Cümleler

Cümle gözetilmeksizin 'bir gün' kelimesi ayrı olarak kabul edilmiştir. Kullanımında da ayrı halde cümle içerisinde kullanılmaktadır.