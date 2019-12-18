Bir gün nasıl yazılır? Birgün TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?
Günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden olan ‘bir gün’ün nasıl yazıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bir gün kelimesinin TDK’ya göre yazım şeklini merak eden vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. Peki, bir gün nasıl yazılır? Bir gün TDK’ya göre nasıl yazılır?
Sıklıkla ziyaret edilen TDK Sözlüğünde aratılan sorulardan birisi de birgün / bir gün nasıl yazılır? Birgün ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır?
TDK Sözlüğünde yer alan bilgide 'bir gün' kelimesi ayrı olarak yazılır. Bitişik olma durumu söz konusu olmayan 'bir gün' kelimesi için bitişik yazıldığını savunanlar da bulunabilmektedir. TDK'nın ayrı olduğuna yönelik bilgi paylaşımı neticesinde; kelimenin ayrı yazılışının doğru olan olduğu kabul edilmektedir.
Bir Gün Nasıl Yazılır?
Örnek Cümleler
Cümle gözetilmeksizin 'bir gün' kelimesi ayrı olarak kabul edilmiştir. Kullanımında da ayrı halde cümle içerisinde kullanılmaktadır.
- ''Bir gün doğru olanı yapacağına inanıyorum!''
- ''Elbet bir gün şartlar eşit olunca karşılaşacağız!''
Listedeki örnek cümlelerde de ayrı yazımı yer almaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle