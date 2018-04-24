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    Bir gün değil her gün anılacaklar

    Gamze KOLCU / ANKARA
    24.04.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

    SON zamanlarda öğretmenlere yönelik şiddet olayları artış gösterirken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı genelgeyle eğitimin neferleri için ‘sevgi ve saygı’ çağrısı yaptı.

    Bakanlık, şehit öğretmenlerin yaşatılması gerekliliğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın imzasıyla 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre, öğretmenler sadece bir gün değil her gün hatırlanacak. Öğretmenler Günü’nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde; ‘Eğitim-Öğretim’, ‘Öğretmenlik Mesleği’, ‘Öğrenci Gözüyle Öğretmenlik Mesleği’ gibi konularla ilgili panel, sempozyum, açık oturum ve konferans düzenlenecek. Teröristlerin saldırısı sonucu Batman’ın Kozluk ilçesinde şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın ve memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda şehit olan öğretmen Necmettin Yılmaz unutulmayacak. Şehit olan öğretmenler kabirleri başında anılacak; şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek. 

    Etiketler: gazetehaberleri , meb , gündem
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