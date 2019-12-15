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15.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir genç kızın çığlığı: Babamdan koruyun

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Bir genç kızın çığlığı: Babamdan koruyun

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan eski eşi Merzuka Altunsöğüt’ü ve kızı Cennet Güztepe’yi (23) bıçakla yaralayan Soner Güztepe hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 20.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olayın ardından babasının ifadesinin alınıp bırakılmasına isyan eden ve sosyal medyada yaptığı yardım çığlıklarının ardından babasının yeniden gözaltına alınıp tutuklanmasını sağlayan Cennet Güztepe, hâlâ tedirgin olduğunu söyledi.

‘CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’

Duruşma günü herkesten destek beklediklerini söyleyen Cennet Güztepe, “Serbest bırakılırsa kesinlikle can güvenliğimiz yok. Biz babamın ceza almasını istiyoruz. Şule Çet ve Emine Bulut’un katillerinin aldığı ceza inşallah emsal olur ve hiçbir indirim almaz da bu saldırı ve cinayetlerin sonu gelir” dedi.

Babasının her türlü iletişim aracıyla kendilerine ulaşmasının yasak olduğu halde cezaevinden mektup gönderdiğini söyleyen Güztepe, “Yasağı olduğu halde mektup gönderiyor. Mektupları kardeşime hitaben yolluyor, onu manipüle etmeye çalışıyor. Önceden de onu manipüle etmeye çalışırdı. Mektuplarda hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Hiçbir şey olmamış, bizi öldürmeye çalışmamış gibi” diye konuştu.

‘ANNEMİ KAYBETMEK İSTEMİYORUM’

Olayın yaşanmasının ardından açtığı sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak, “Suçlu bu kişi. Baba dediğimiz ‘adam’ Soner Güztepe” diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. “Annemin ölmesini istemiyorum” diyen Cennet Güztepe yaşadıklarını şu satırlarla anlatmıştı: “15 yaşında bir erkek kardeşim var. Annem 6 Eylül Cuma akşamı 7 yıldır boşanmış olduğu babam tarafından yine bıçaklı saldırıya uğradı. Hem de hastanenin acilinde. Ne polis ne güvenlik vardı. Kimse müdahale etmedi. Annemi kaybetmek istemiyorum. Durumu ağır, bizler de yaralıyız. O adam bir daha gelse kendimizi koruyacak güçte değiliz. Bu adamın cezasını çekmesini istiyoruz.”

 

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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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