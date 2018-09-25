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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.09.2018 - 23:01, Son Güncelleme:

Bir gelişme daha: İtiraz edildi

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Samsun'da, özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesiyle ilgili tutuklu bulunan 2 kişi serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı "Dosya, gözden geçirme incelemesi sonrasında Başsavcılığımıza yeni gönderilmiş olup, tahliye kararlarına itiraz edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Atakum ilçesindeki özel hastanede görevli doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım'ı darbettikleri iddiasıyla tutuklanan Berkant S, Gürkan S. ve Süleyman Sait K'nin avukatlarının yaptıkları tahliye talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.
Tahliye kararının ardından Gürkan S. ve Süleyman Sait K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başka bir suçtan dolayı da tutuklu olan Berkant S. ise tahliye edilmedi.

"UÇAN TEKME ATTI, SERBEST KALDI"

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan "Doktora uçan tekme attı, serbest kaldı" başlıklı haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü özel bir hastanede görevli sağlık çalışanlarına yönelik saldırı olayını gerçekleştiren şüpheliler Gürkan S, Berkant S. ve Süleyman Sait K. hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme ve nitelikli yaralama" suçlarından başsavcılığın talebi üzerine 18 Haziran'da tutuklama kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar belirtildi:

İTİRAZ EDİLDİ

"Şüpheli ve vekilleri aracılığı ile birçok kez tutukluluğun kaldırılmasına yönelik talepte bulunulmuş, nöbetçi mahkeme tarafından her defasında talepler reddedilmiştir. En son tutukluluğun tekrar gözden geçirilmesi için yapılan itiraz incelemesinde şüpheliler Gürkan S. ve Süleyman Sait K, nöbetçi Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmış, diğer şüpheli Berkant S, kesinleşmiş 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunması nedeniyle cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir. Dosya, gözden geçirme incelemesi sonrasında Başsavcılığımıza yeni gönderilmiş olup, tahliye kararlarına itiraz edilmiştir.".

NE OLMUŞTU?

Atakum'da 15 Haziran'da bir gece kulübünde çıkan kavga sonucu yaralananlardan bazıları bir özel hastaneye gelmiş, burada kavganın sürmesi üzerine doktor Noor ve güvenlik görevlisi Yıldırım darbedilmişti.

Kaçan zanlılar Berkant S, Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman K. gözaltına alınmıştı. Daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı tespit edilen Berkant S. mahkemece tutuklanmış, diğer zanlılar ise savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman Sait K'nin serbest bırakılmasına itiraz edilmiş, bunun üzerine Gürkan S. ile Süleyman Sait K. tutuklanmış, Yılmaz S. ise serbest bırakılmıştı.

Doktora o tekmeyi atan saldırgan hakkında flaş gelişme
Doktora o tekmeyi atan saldırgan hakkında flaş gelişme

 

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