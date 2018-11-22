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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
22.11.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Bir gecede her şeyini kaybetti!

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Bir gecede her şeyini kaybetti!

İstanbul, Başakşehir'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Kadir Mutlu hırsızlık şoku yaşadı. 110 keçisi çalınan Kadir Mutlu, "Bu kış ayında biz ne yaparız? Ne yer, ne içeriz?" dedi. Mutlu'nun elinde keçileriyle çektiği görüntülerden başka bir şey kalmadı. Geçtiğimiz hafta Pazartesi gecesi meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Kadir Mutlu'ya ait ağıla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tüm keçileri çaldı. Mutlu, polise başvurarak keçilerini çalanlardan şikayetçi oldu.

Kayaşehir'de bulunan ağılda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kadir Mutlu, “Biz çok mağdur duruma düştük. Biz gündüz ağılda bulunur, gece eve gideriz. Gece elemanımız ağılda durur. Elemanımız uyurken hırsızlar ağıla girip keçilerimizi çaldılar. Biz bu Kış ayında ne yaparız? Ne yer, ne içeriz? Başka malımız, mülkümüz yok. Başka bir gelirim de yok benim. 80-70 bin TL arası maddi zararımız var. Küçük kızım da yeni okula başladı. Ben kızımın geleceğini nasıl temin ederim" dedi. 

2 KERE DAHA ÇALINMIŞ

Daha öncede 10 ile 30 tane keçisinin çalındığını belirten Mutlu, "Tek geçimkaynağım hayvancılık. Ben onlarla dolanırım buralarda. Bu yaştan sonr aben ne yapar nereye giderim" dedi. 

TÜM EMEKLERİMİZ GİTTİ

Eşinin kendisini telefonla arayarak olaydan haberdar ettiğini belirten Zeynep Mutlu ise, “Tüm emeklerimiz gitti. Gelirimiz yok. Süt, peynir satarak geçimimizi sağlardık. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. 

Bir gecede her şeyini kaybetti

KÜÇÜK KIZI TESELLİ ETTİ
Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Kadir Mutlu ve eşi Zeynep Mutlu büyük üzüntü yaşarken, teselli küçük kızlarından geldi. 150 keçisi çalınan Kadir Mutlu, boş ağılı gezerken büyük üzüntü yaşıyordu. Kadir Mutlu'ya ilk teselli 7 yaşındaki kızı Yağmur Mutlu'dan geldi. Babasına sarılan Yağmur, “Baba üzülme" diyerek teselli etmeye çalıştı. 

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