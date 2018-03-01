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    Bir gecede 30 santimetre kar yağdı

    Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
    01.03.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    KAR yağışı Bursa ve ilçelerinde de etkili oldu. Dün kar kalınlığının 142 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’a gece 30 santimetre kar yağdı. Tatilcilerin dışarda park ettikleri araçlar kar altında kalırken, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor.

    Dün gece başlayan kar yağışı bu sabah da devam etti. Kar yağışı özellikle sezonun son günlerini yaşayan Uludağ’da otel işletmecilerini sevindirdi. Uludağ’da dün 142 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı bu sabah 172 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak ölçülen Uludağ’da otellerde konaklayan tatilcilerin dışarı park ettikleri otomobilleri ise karların altında kaldı.

    Bir gecede 30 santimetre kar yağdı


    Bu arada Uludağ yolunun kapanmaması için Karayolları’na bağlı ekipler gece boyunca çalışırken araçlara zincir kiralamak ve satmak isteyen vatandaşlar ise ilginç görüntüler sergiledi.

    Bir gecede 30 santimetre kar yağdı


    Meteoroloji yetkilileri Bursa’da cuma gününden itibaren sağanak yağış beklendiğini hava sıcaklığının ise 14-15 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti.

    Etiketler: uludağ , kar yağışı , bursa kar , son dakika
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