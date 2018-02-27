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    Bir garip tekne hırsızlığı

    Banu ŞEN/İZMİR
    27.02.2018 - 13:07 | Son Güncelleme:

    İnsan tacirlerinin mültecileri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmak için en çok kullandıkları güzergahların başında gelen Dikili'de dün sabah 4,5 metrelik tekne ile tekne motoru çalındı. Vatandaşların ihbarıyla tekneyi çalan kişiler yakalanırken teknenin bulunamaması insan kaçakçılığı şüphesi doğurdu.

    Bir garip tekne hırsızlığıCumhuriyet Mahallesi sınırlarındaki sahil kıyısında bulunan teknenin çalınmasının ardından Dikili-Bademli yoluna paralel bulunan sahil kenarındaki başka bir teknenin motorunun çalınması üzerine vatandaşlar 155 Polis İmdat'ı aradı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucu 4,5 metrelik tekne ile farklı bir teknenin motorunun hırsızlığını yaptığı iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularında tekneyi alıp, gezip sonra bir yere bıraktıklarını, kaybolduğu ile ilgili bir bilgileri olmadığını söyledi.

    KAÇAKÇILIK ŞÜPHESİ

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken, emniyet yetkilileri son zamanlarda göçmen kaçakçılarının, bot ve tekne hırsızlığına yöneldiği daha önceki tekne hırsızlık olaylarını da dikkate alarak, çalınan teknenin mülteci kaçakçılığında kullanılma planı olup olup olmadığını araştırdıkları öğrenildi. Teknenin ise henüz bulunamadığı kaydedildi

    Etiketler: Dikili , tekne , hırsızlık , Yunanistan , Midilli , mülteci , insan tacirleri , insan kaçakçılığı , son dakika
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