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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.03.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

Bir garip olay! "Başıma ne geldiyse iki yumurtadan geldi"

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İstanbul'da yumurta haşladığı evde ocağı açık unutup kıraathaneye giden Nurettin Çevirgen, eşi tarafından cinayete teşebbüsle suçlandı. Yumurtayı kıraathanede yediği için evde bulunmaması da yaşlı adamı zora soktu, hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Yumurtaları kaynattığı ocağı açık unutup kıraathaneye gitti, ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. İlginç olayın adresi Beyoğlu Hasköy.

Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, 62 yaşındaki Nurettin Çevirgen, 3 hafta önce evinde yumurta haşladı. Bu sırada 42 yıllık eşi Semra Çevirgen de yürüyüşe çıktı. Yaşlı adam yumurtaları yanına aldı, evden ayrıldı.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Eve gelen Semra Çevirgen, evdeki gaz kokusunu fark etti. "Eve geldiğimde her yer gaz ile bürünmüştü. Beni öldüreceğini düşündüm." diye konuşan Semra Çevirgen, savcılığın yolunu tuttu ve eşine, "öldürmeye tam teşebbüs'ten suç duyurusunda bulundu.

"EVDE YUMURTA KABUĞU YOK" SUÇLAMASI

Şikayetin ardından savcılık Nurettin Çevirgen'e 4 ay evden uzaklaştırma cezası verdi ve eşine her ay 500 TL nafaka ödemesine hükmetti.

"BAŞIMA NE GELDİYSE BU İKİ YUMURTADAN GELDİ"

Nurettin Çevirgen ise o anları şöyle anlatıyor:

"Başıma ne geldiyse bu iki yumurtadan geldi. İki yumurtayı kaynattım fakat ocağın gazını kapatmayı unuttum. Eşim yürüyüşten eve geliyor. 'Öldürmeye tam teşebbüs'ten beni savcılığa şikayet ediyor. Bilerek kasti hiçbir şey yok. Unuttum. Yumurtayı evde soysam hiçbir şey olmayacaktı. Gelip kıraathanede soydum, bilemedim. Nereden bileyim yumurtadan başıma böyle bir şey geleceğini. 

Yumurtaların kabuğu evde olmadığı için 4 ay eve yaklaşmama ve 500 TL cezaya mahkum ediliyorum. Gülünür böyle cezaya."

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