Bir garip bomba

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir garip bomba
GeriGündem Bir garip bomba
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.09.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

Bir garip bomba

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir garip bomba

İstanbul’da emekli polis Ali E., evde patlamayla ağır yaralandı. Meslektaşları av meraklısı polisin evde fişek doldurduğunu görünce olay kaza sonucu yaralanma olarak kayda geçti. Ancak gerçek kameralar incelendiğinde ortaya çıktı

İstanbul’da geçtiğimiz Haziran ayında Üsküdar Ünalan mahallesinde bir binanın bodrum katında meydana gelen patlama olayı gizemini koruyor. Başta polis kayıtlarına kaza sonucu yaralanma vakası olarak geçen olayda, kameraların geriye dönük incelenmesi soruşturmanın daha da enteresan bir hal almasına neden oldu.

Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir'in haberine göre, görüntülerde yüzünü saklayan bir kişinin evin önüne kapı dibine bomba koyduğu belirlendi. Bombacının kimliği henüz tespit edilemezken bomba uzmanları da henüz bombanın türü konusunda net bir tespit yapamadı.

Garip patlama olayı şöyle gelişti; emekli polis memuru Ali E. 26 Haziran sabahı tek başına yaşadığı evinin kapısını sabah açtığında kapı yanındaki saksıyı kenara çekmek için hareket ettirdi. Ancak bu sırada siddetli bir patlama meydana geldi. Ali E. patlamanın şiddetiyle evin içine savruldu. Emekli polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı.

FİŞEK SANDILAR

Olayın ardından ilk gelen polis ekipleri evde yaptıkları incelemede emekli meslektaşlarının evde av fişeği dolumu yaptığını gördü. Çevredeki kişilerin de ifadesiyle kaçak fişek patlamasıyla yaralama yönünde tutanak tutuldu. Emekli polisim bombalı saldırı ısrarı üzerine uzman ekipler olayı yeniden ele aldı. İncelemerde patlamanın bombadan kaynaklandığı daha sonra ortaya çıktı.

HAREKETE DUYARLI BOMBA DÜZENEĞİ

Görüntüleri geriye doğru tarayan ekipler patlamadan bir hafta once 19 Haziran’da sabaha karşı kapşonlu bir kişinin sokakta tur attıktan sonra elindeki koliyi kapı önüne bıraktığını tespit etti. Kapı yanında saksı altına konulduğu tahmin edilen bombanın daha önce patlamamasını ise uzamanlar bomba düzeneğinin harekete duyarlı olma itimaliyle yorumluyor. Görüntüler de Ali E.’nin de kapı yanındaki saksıyı hareket ettirdiğinde patlamanın olduğu da teyit edildi. Olayın üzerinden beş ay geçmesine rağmen görüntülerdeki bombacının kimliğini henüz tespit edemedi. Ali E’nin de kimseyle husumetinin olmadığını ve kimseye de borcu olmadığını söylediği öğrenildi. Bomba uzmanları görüntüler üzerinden bombanın türü konusunda tahmin yürütse de net bir tespit yapılamadı. Polis şimdi bombayı koyan kişinin peşinde. Olayın terör mü, korkutma amaçlı adi bir olay mı olduğu net değil.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.09.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Atılan her kurşun bana değiyor

6 yılda 2 bin 879 ihlal kararı

İmar barışında hesaplar değişti.... Fazla ödeyene iade edilecek

İşte MHP'nin af teklifi