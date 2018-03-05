Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bir fotoğrafta 6 kahraman

    Bir fotoğrafta 6 kahraman

    İHA
    05.03.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda "Kel Tepe" mevkisinde şehit olan 5 komando ile 1 gazinin aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı . Şehit Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe ile onu kurtarmak için yaralı halde taşıyan gazi Uzman Çavuş Alper Çal da aynı karede yer aldı

    "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında, İzmir Bornova'dan jandarma komandolar yaklaşık 10 gün önce Afrin'e geçiş yaptı. 1 Mart Perşembe günü ise Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında Raco beldesinde bin 83 rakımlı Kel Tepe'yi almak için TSK ve ÖSO birlikleri harekete geçti. Bu sırada tepede tünelden çıkan YPG'li teröristler, askere pusu kurarak ağır silahlarla ateş açınca yaşanan 10 saatlik çatışma sonunda 8 asker şehit olurken, çok sayıda asker de yaralandı. Hain pusuya düşen jandarma komandoların Afrin'e gitmeden önce birliklerinin önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Bu fotoğrafta ise pusuda şehit olan 5 kahraman ve 1 gazinin aynı karede olduğu görüldü.

    Fotoğrafta önemli detaylar da ortaya çıktı. 8 şehidin verildiği olayda Adanalı gazi Jandarma Komando Uzman Çavuş Alper Çalın, keskin nişancı tarafından sırtından vurulan şehit Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe'yi yaralı halde sırtında taşımış, bir süre sonra da sedyede taşıyarak kurtarmaya çalışmış ancak çok kan kaybettiği için şehit olmuştu. İşte bu iki kahraman da aynı karede yer alıyor.

    ŞEHİT OLAN 5 KAHRAMAN YAN YANA

    Bu arada, şehit olan Mustafa Ozan Gökçe, Uzman Çavuş Rıdvan Çevik ve Astsubay Çavuş Mehmet Dinek fotoğrafta art arda dizilirken, uzman çavuşlar Recep Çetin en sağda, Burhan Açıkkol ise en solda yer alıyor. Çatışmada büyük bir kahramanlık örneği gösteren ve yarası iyileştikten sonra tekrar Afrin'e gideceğini anlatan Uzman Çavuş Alper Çalın ise sağda aşağıda görülüyor.

    Ve testi geçti... Dünyada ilk olacakVe testi geçti... Dünyada ilk olacak

    Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı , Şehit , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri