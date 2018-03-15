Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bir devir sona erdi! Böyle veda ettiler

    Bir devir sona erdi! Böyle veda ettiler

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Discovery Communications’ın Türkiye’de Doğuş Yayın Grubu’ndan NTV Spor’un ulusal yayın frekansını satın almasının ardından kanal cumartesi gece Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından 22:30’da yayınına son verecek.

    NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programının ünlü futbol yorumcuları Mehmet Demirkol ve Fuat Akdağ’ın yaklaşık 10 yıldır devam ettirdiği program bugün son yayınını gerçekleştirdi. Programın sonunda Fuat Akdağ, ‘yeniden birlikte olmak umuduyla hoşçakalın’ derken, Mehmet Demirkol ise ‘en yakın zamanda görüşmek dileğiyle hoşçakalın’ ifadelerini kullandı.



    Spor Servisi programıyla özdeşleşen ve canlı yayın sırasından masanın üzerinde yer alan kalemlik ve içindeki sarı kalemler sosyal medyada paylaşıldı. NTVSpor’dan Emek Ege, ”Biraz önce Spor Servisi’nin son programını geride bıraktık… 10 yıl binlerce program ve tek bir kalemlik.” notuyla bir tweet paylaştı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (15.03.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: Doğuş Yayın Grubu , Discovery Communications , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri