Bir devir sona erdi! Böyle veda ettiler

NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programının ünlü futbol yorumcuları Mehmet Demirkol ve Fuat Akdağ’ın yaklaşık 10 yıldır devam ettirdiği program bugün son yayınını gerçekleştirdi. Programın sonunda Fuat Akdağ, ‘yeniden birlikte olmak umuduyla hoşçakalın’ derken, Mehmet Demirkol ise ‘en yakın zamanda görüşmek dileğiyle hoşçakalın’ ifadelerini kullandı.





Biraz önce @sporservisi nin son programını geride bıraktık.. 10 yıl binlerce program ve tek bir kalemlik.. #sarıkalemler pic.twitter.com/ebgLPaOTWe — Emek Ege (@EmekEge) March 15, 2018

Spor Servisi programıyla özdeşleşen ve canlı yayın sırasından masanın üzerinde yer alan kalemlik ve içindeki sarı kalemler sosyal medyada paylaşıldı. NTVSpor ’dan Emek Ege, ”Biraz önce Spor Servisi’nin son programını geride bıraktık… 10 yıl binlerce program ve tek bir kalemlik.” notuyla bir tweet paylaştı.

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