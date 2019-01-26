Bir dans sayesinde her şey değişti
Suriyeli Hişam Omarain, Mülteci Destek Derneği ile Ankara Mamak Çok Yönlü Destek Merkezi’nin ‘Birlikte Güçlüyüz Projesi’yle hayata yeniden başlayan 26 bin Suriyeliden biri. Omarain, “İngilizce öğretmeniyim ama kuaförlük yapıyorum. Bir dans sayesinde her şey değişti” diyor.
İSTANBUL’da Mülteci Destek Derneği ile Ankara Mamak Çok Yönlü Destek Merkezi’nin yürüttüğü ortak çalışmada, ‘Birlikte Güçlüyüz Projesi’ için 261 Türk ve Suriyeli gönüllü bir araya gelerek 26 bin Suriyeliye ulaştı. Proje Koordinatörü Gamze Erkmen, çalışmayı Hürriyet’e şöyle anlattı:
‘MAVİ BONCUK’ ŞARKISINDA BULUŞTULAR
“Suriyeli gençlerin, Türk gençleriyle aynı okullarda aynı sıralarda okuduklarını, aynı üniversitelere gittiklerini düşünürsek, sosyal uyumu gerçekleştirmek amacıyla bu projeyi yaptık. Alman Uluslararası İşbirliği destekli bir proje. Genç gönüllülerimizle üniversiteler, TOBB, Kızılay ve derneklerle çok aktif çalışıyoruz. 26 bin kişiye ulaştık. Kamplarda sosyal uyum gerçekleştirmek istiyorsanız, çok derin düşünmek yerine, insanların aynılıklarını bulup birleştirmek çok önemli. Bu yemek olabilir, dans olabilir.”
Bu projelerde yer alanlardan biri de 24 yaşındaki Hişam Omarain. Suriyeli genç, sadece bir şarkının bile insanların ortak noktaları olduğunu kanıtladığını söyledi: “İngilizce öğretmeniyim ama şu anda kuaförlük yapıyorum. Türkiye’ye ilk geldiğimde çok sıkıntı yaşadım. ‘Irkçılıkla’ karşılaştığım zamanlar oldu. Hatta psikolojik olarak tedavi gördüm, ilaç kullandım. Bu merkez sayesinde çok şey değişti. Çok çekingen ve utangaçken kampta yaptığımız bir dans sayesinde her şey değişti. Dans ederken içimdeki tüm olumsuzlukları dağıttım. Artık ilaç kullanmak istemedim. Orada ırkçılık yoktu. Çok mutlu oldum. 200 kişinin önünde şarkı söyledim. Sonra düşündüm güçlü ve akıllı insan tüm sıkıntıları atlatabilirdi. Yaptığım mini projede Suriye’de Arapça söylenen ‘Mavi Boncuk’ şarkısını stüdyoda pek çok kişi ile hem Türkçe hem Arapça söyledik. Hepimiz insanız; en önemli ortak noktamız bu.”
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