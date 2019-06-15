Bir dakika ile YKS'ye alınmadılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir dakika ile YKS'ye alınmadılar
GeriGündem Bir dakika ile YKS'ye alınmadılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
15.06.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Bir dakika ile YKS'ye alınmadılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir dakika ile YKS'ye alınmadılar

Zonguldak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir dakika ile alınmayan iki aday tepki gösterip geri döndü.

ÖSYM tarafından bu yıl yaklaşık 2.5 milyon adayın girdiği YKS, saat 10.15'te başladı ve öğrencilere toplamda 135 dakika süre verildi. Zonguldak'ta da adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde bekledi. Saatler sınav zamanını gösterdiğinde görevliler tarafından sınava girecek adaylar içeriye alındı.

Saatler 10.00'u gösterdiğinde son uyarılar yapıldıktan sonra okul binasının kapıları kapatıldı. Bir aday ise son anlarda yetişerek sınava girmeyi başardı. Ancak iki aday ise kapı kapatıldıktan sonra kapıya koşsa da içeriye alınmadı. Adaylar okulun merkezden uzak olması sebebiyle yolu bulamadığını söylediler.

Bir aday yakını olan İsmail Yılmaz ise "Dağ başındaki okulu milli eğitim müdürlüğü hiç etrafına bakmadan yazarsa çocuklar da böyle mağdur olur. Şehir merkezine yakın bir sürü okul var. Ulaşımı kolay olan, her türlü ihtiyaçları karşılayabilen, vatandaşların rahatlıkla bekleyebileceği okullar var. Ben buraya çok yakın olduğum halde okulu bulamadım. Yol çalışmaları var okullar kapalı" diye konuştu.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı gibi kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete gibi yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi gibi araçlarla, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek, gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği gibi sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri yasak olarak belirtildi.

YKS kaç dakika sürüyor
YKS kaç dakika sürüyor?
Sınava son anda yetiştiler
Sınava son anda yetiştiler
YKSde kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
Sınava yetişmek için zamanla yarıştılar
Sınava yetişmek için zamanla yarıştılar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şanlıurfa'yı karıştıran kavga: 6 kişi öldü
'Kudüs'te yeni oldubittileri reddediyoruz'
MHP lideri Bahçeli'den ABD'ye S-400 yanıtı
Ankara'da tecavüzcü hırsız dehşeti