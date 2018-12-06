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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr
06.12.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

Bir çok tarihçi Bilecek'te bir araya geliyor

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Bir çok tarihçi Bilecek'te bir araya geliyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yarın yapılacak panelle II. Abdülhamid dönemi mercek altına alınıyor. II Abdülhamid'in 100'üncü vefat yılı dolayısıyla düzenlenen panel, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden bir çok isim Bilecik'te bir araya gelecek.

KONUYA ilişkin bilgi veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş "Osmanlı Devletinin son döneminin en önemli ve ilgi çekici şahsiyeti olan II. Abdülhamid yakın tarihin en az anlaşılan isimlerindendir... II.Abdülhamid çoğu zaman siyasi sebeplerle ve kasıtlı olarak çarpıtılmış, topluma yanlış aksettirilmiştir. Bu da tarihi gerçeklerin perdelenmesine neden olmuştur. Bu sebeple, üniversite olarak, II.Abdülhamid'in 100. vefat yılı vesilesiyle bu dönemi çeşitli yönleriyle incelemeyi arzu ettik" şeklinde konuştu.

Taş açıklamasının devamında "Günümüzde artık tarihi gerçekleri tam olarak bilme zaruriyetimiz bulunmaktadır. Bu da ancak dürüstlükten ayrılmayan, ilim haysiyetine sahip tarihçilerin çalışmaları ve bu çalışmaların yayılmasıyla mümkündür" dedi.

BİLECİK'E KATKISI BÜYÜK
Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi ise konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "II. Abdülhamid, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bilecik'e değer veren ve bu şehre pek çok katkısı olan şahsiyetlerdendir. Bu sebeple II.Abdülhamid'in 100.vefat yılı dolayısıyla bir vefa borcunu yerine getirerek, onu ve dönemini sunmak arzusundayız. Böylece bir yandan II.Abdülhamid'i yad ederken diğer yandan da dönemin farklı yönlerini de aydınlatmaya katkı vereceğimiz inancındayız. Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve araştırmacılarının katılımıyla bu dönemi Osmanlı'nın ilk başkenti Bilecik'te masaya yatıracak olmak bizler için mutluluk verici olacaktır." 

ÇOK SAYIDA İSİM KATILIYOR
"Çeşitli Yönleriyle II.Abdülhamid ve Dönemi Paneli"ne, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi'nden bir çok tarihçi katılacak. İki oturum halinde düzenlenen panelin herkese açık olduğu kaydedildi.

 

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