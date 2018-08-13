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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
13.08.2018 - 23:49, Son Güncelleme:

Bir çivi bile çakılmadı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Bir çivi bile çakılmadı
Gemi çarptığı yalıyı kullanılamaz hale getirmişti.

İstanbul Boğazı’ndan geçen arpa yüklü Malta bayraklı “Vitaspirit” adlı geminin arıza nedeniyle kontrolden çıkarak çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na aradan beş ay geçmesine rağmen çivi dahi çakılmadı.

KAZA sonucu büyük hasar gören tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda aradan geçen beş aya rağmen onarım çalışmaları başlamadı. Maddi zararın karşılanması için yalı sahiplerinin talebi üzerine gemi hakkında 50 milyon dolar ihtiyati haciz kararı alındı. Kıyı Emniyeti de geminin kurtarma hizmeti bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin doların tahsili için icra takibi başlattı. Gemideki 62 bin ton dökme arpaya da haciz konuldu. İstanbul Deniz İhtisas Mahkemesi’nde görülen davanın ardından gemi sahipleri ile yalı avukatları anlaştı. Kazadan üç ay sonra gemi şirketi 50 milyon dolar ihtiyati haciz teminatını yatırdı. Kıyı Emniyeti’nin kurtarma bedeli olarak gösterdiği 5 milyon dolar da ödendi. Teminatların ardından gemi gitti.

SİGORTA ŞİRKETİ KİRAYI ÖDEDİ
Vitaspirit isimli geminin, İngiliz sigorta şirketi UK P&I Club tarafından sigortalandığı ortaya çıktı. Sigorta şirketi temsilcileri ile yalının sahiplerinin avukatları onarım için görüşmelere başladı. Anlaşma kapsamında yalı için çizilecek yeni projenin Anıtlar Kurulu onayının ardından onarımına başlanacak. Ancak geminin sigorta şirketi, yalının proje çizimi masrafları, mimarlık hizmetleri ve onarım sürecindeki masrafların yüksek olması nedeniyle henüz adım atmadı. Belirlenen süreçte sigorta şirketi onarım için adım atmazsa, yalı avukatları 50 milyon dolarlık teminat ile mahkemeye giderek dava açacak.

Kaza sonrası harabeye dönen yalının ön kısmı, üzerinde yalının resminin olduğu paravanla kapatıldı. Yalının denize kaymaması için de taban kısmına destekler yerleştirildi. Kaza sonrası yalıdan taşınan Hekimbaşı Salih Efendi’nin torunun kızları Süveyda ve Zerhan ile çocukları Zeynep ve Salih Burak Çengelköy’de aylık 5 bin TL olan bir daireye yerleşti. Sigorta şirketi bir yıllık kira masrafını ödedi.

Bir çivi bile çakılmadı
Yalının ön kısmı 5 aydır üzerinde yalı resminin olduğu paravanla kapatıldı.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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