Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bir cesaret kitabı: Yapabilirsin

    Bir cesaret kitabı: Yapabilirsin

    Fatma AKSU / İSTANBUL
    11.03.2018 - 00:29 | Son Güncelleme:

    Gazeteci yazar Tuluhan Tekelioğlu, Kadınlar Günü’nü, kadınlara cesaret aşılayan 9 kadının başarı öyküsüne yer verdiği ‘Yapabilirsin’ adlı yeni kitabıyla kutladı.

    Her kadının cesaret geniyle dünyaya geldiğini belirten Tekelioğlu, yeni kitabında kadının gücünü anlattı. Önce cesareti bulaştırmak adına ‘Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde özel ödüle layık görülen ‘Yapabilirsiniz’ adlı belgesel çeken Tekelioğlu, filme ulaşamayanlar için kitabı yazmış.

    ABD’deki Türk kadınlarının oluşturduğu Bridge to Türkiye/Türkiyemize Köprü (BTF) adlı dernek, ‘Yapabilirsin’i, Bir Amaç İçin Sinema 2018 filmi seçti. Bu ay Amerika’nın çeşitli kentlerinde gösterime girecek filmden elde edilen gelirle, Çağdaşı Yaşamı Destekleme Derneği’nin belirdiği 83 kıza eğitim bursu sağlanacak.  

    Etiketler: Tuluhan Tekelioğlu , kadın öyküleri , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri