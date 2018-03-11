Bir cesaret kitabı: Yapabilirsin

Her kadının cesaret geniyle dünyaya geldiğini belirten Tekelioğlu, yeni kitabında kadının gücünü anlattı. Önce cesareti bulaştırmak adına ‘Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde özel ödüle layık görülen ‘Yapabilirsiniz’ adlı belgesel çeken Tekelioğlu, filme ulaşamayanlar için kitabı yazmış.



ABD’deki Türk kadınlarının oluşturduğu Bridge to Türkiye/Türkiyemize Köprü (BTF) adlı dernek, ‘Yapabilirsin’i, Bir Amaç İçin Sinema 2018 filmi seçti. Bu ay Amerika’nın çeşitli kentlerinde gösterime girecek filmden elde edilen gelirle, Çağdaşı Yaşamı Destekleme Derneği’nin belirdiği 83 kıza eğitim bursu sağlanacak.