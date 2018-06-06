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    Bir aydır Türkiye'deler

    İdris EMEN
    06.06.2018 - 00:56 | Son Güncelleme:

    Adana’da, Türkiye’ye kaçak giren Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerle yakalandıklarına ilişkin haber İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından önceki gün servis edilen İranlı gençlerin, bir aydır Türkiye’de olduğu ortaya çıktı.

    Adana İl Göç Müdürü Velican Doğru, Hürriyet’e verdiği bilgide, İranlı gençlerin 18 Mayıs’ta Uluslararası Koruma Statüsü’ne başvurduğunu söyledi.

    Doğru şöyle konuştu: “İranlı gençler ülkelerine geri dönmek istemedikleri için müdürlüğümüze başvuru yaptı. Kendilerine Uluslararası Koruma Kimliği verildi. Yasal olarak ülkemizde kalma hakları var. İade edilmeleri söz konusu değil. Gençlerin yakalanması bir ay önce olan bir mesele. Ancak gençlerle ilgili haberler yeni yapıldı. Şu an sorunları yok. Gayet mutlu görünüyorlardı. Bırakalım mutlu kalsınlar.”

    Haberde, iade edilmeleri halinde genç kızın saç boyası yüzünden kolunun kesileceği, genç erkeğin ise dövmeleri nedeniyle idam edileceği belirtilmişti.

    Etiketler: Göçmenler , gazetehaberleri
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