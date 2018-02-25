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    Bir ayda ikinci... Düğün bitince operasyon başladı

    İHA
    25.02.2018 - 13:06 | Son Güncelleme:

    Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

    Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde ikamet eden 13-14 yaşlarındaki F.B.’nin, 23-24 yaşlarındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Kızıltepe merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla düğün yapılan salonun önüne gelen polis, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğünün sona ermesini bekledi. Polis, davetlilerin salondan ayrılmasıyla birlikte, kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Damat ve iki ailenin üyelerinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 

    Bir ayda ikinci... Düğün bitince operasyon başladı

    BİR AYDA İKİNCİ ÇOCUK GELİN VAKASI

    Kızıltepe’de, yaklaşık bir ay önce de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 14 yaşındaki D.K. adlı kız çocuğunun, kendinden 10 yaş büyük M.A.İ. (24) ile zorla evlendirileceği bilgisi ulaşması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda, kız çocuğu kurtarıldı, damat ve her iki tarafın aileleri gözaltına alındı. 

    Salon salon gelini aradılar, kurtarmak için düğünün bitmesini bekledilerSalon salon gelini aradılar, kurtarmak için düğünün bitmesini beklediler

    Etiketler: çocuk gelin , mardin , çocuk gelin operasyonu , son dakika
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