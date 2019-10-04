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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir ayda altı ülkeye ziyaret

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Bir ayda altı ülkeye ziyaret

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, hafta sonu yapılacak Kızılcahamam Kampı’nın ardından yoğun bir yurtdışı diplomasi trafiği yaşayacak. İlk ziyaret 7-8 Ekim’de Sırbistan’a olacak. Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic tarafından karşılanacak olan Erdoğan, Sırbistan-Türkiye İş Forumu’nda her iki ülkenin işadamlarına “Ortak yatırımları arttırın” çağrısı yapacak. Sırbistan’da yaşayan soydaşlarla buluşacak olan Erdoğan, bir Türk firması tarafından yapılacak olan ve ‘barış projesi’ olarak nitelendirilen Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun temel atma törenine de katılacak.

TÜRK DÜNYASIYLA BULUŞACAK

Erdoğan, 14-15 Ekim tarihlerinde ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi 7’nci Zirvesi’ne katılacak. Türk dünyasının çatı kuruluşu niteliğindeki Türk Konseyi’nin kuruluşunun 10. yıldönümü burada düzenlenen etkinlikte kutlanacak. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın üye, Macaristan’ın gözlemci ülke olduğu Türk Konseyi Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirvede Türk Dili Konuşan Ülkelerin Ortak Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun tamamlanması ve Yatırım Fonu’nun tesis edilmesi konusundaki gelişmeler, karşılıklı ticari, ekonomik, kültürel ilişkileri geliştirmek için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Zirvede Özbekistan’ın konseye resmen üye olarak kabul edilmesi bekleniyor.

TOKYO’DA TAÇ GİYME TÖRENİ

Erdoğan, 21-23 Ekim tarihlerinde ise Japonya’da olacak. Erdoğan, Tokyo’da yapılacak olan Japon İmparatoru Naruhito’nun taç giyme töreninde Türkiye’yi temsil edecek. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleriyle ilgili temaslarda bulunması öngörülen Erdoğan’ın Türk ve Japon iş dünyası temsilcileriyle buluşması da planlanıyor. Erdoğan’ın Japonya temaslarının ardından Pakistan’ı da ziyaret etmesi öngörülüyor. Erdoğan’ın Pakistan ziyaretinde Hindistan’la yaşanan Keşmir sorununa dikkat çekmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi turu kapsamında kasım ayında da Macaristan ve İran’ı ziyaret etmesi bekleniyor. 

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