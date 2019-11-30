Bir ayda 3 aile yok olmuş, Hürriyet defalarca uyarmıştı... Artık yasak!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir ayda 3 aile yok olmuş, Hürriyet defalarca uyarmıştı... Artık yasak!
GeriGündem Bir ayda 3 aile yok olmuş, Hürriyet defalarca uyarmıştı... Artık yasak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir ayda 3 aile yok olmuş, Hürriyet defalarca uyarmıştı... Artık yasak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir ayda 3 aile yok olmuş, Hürriyet defalarca uyarmıştı... Artık yasak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kasım ayındaki siyanürle intihar olaylarının ardından harekete geçti. Bakanlık, Kimyasallar Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle siyanürün halka yönelik olarak piyasaya satışını yasakladı. Böylece siyanür internet üzerinden de satılamayacak.

RESMİ Gazete’nin dünkü sayısında ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

Buna göre siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanür halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek, internet veya herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak.
Siyanürlü bileşiklerin yurtiçi satışlarının izlenebilmesi için de ‘son kullanıcı beyannamesi’ doldurularak siyanürün imalatçısı veya ithalatçısına verilme zorunluluğu getirildi. Dağıtıcılar ve kullanıcıların dolduracağı beyannameler, ithalatçı ve imalatçılara verilecek. Onlar da her yılın mart, haziran, eylül ve aralık aylarında beyannameleri bakanlığa iletecekler. Beyannamede siyanür bileşiklerini içeren maddenin hangi firma veya kurum adına, hangi miktarda ve ne amaçla kullanmak üzere satın alındığı belirtilerek, halka satış amacıyla piyasaya arz edilmeyeceği taahhüt edilecek.

Yönetmelikle kimyasal maddelerin kullanımına endüstriyel ve profesyonel olmak üzere iki ayrı tanım eklendi. Endüstriyel kullanım bir madde veya karışımın sanayide; profesyonel kullanım ise endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını ifade ediyor.

Bir ayda 3 aile yok olmuş, Hürriyet defalarca uyarmıştı... Artık yasak

‘HÂLÂ BOŞLUK VAR’

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Uğurlu, düzenlemenin önemli olduğunu ancak halka satış kısmında boşluk bulunduğunu belirtti. Uğurlu, şunları söyledi: “Öncelikle bu kısıtlamanın gelmesi çok önemli. Biz oda olarak ilaç reçetesi gibi belge karşılığında satışını önermiştik. ‘Sanayi odasından, kurum amirliklerinden ya da Kimya Mühendisleri Odası’ndan alınacak bir belgeyle satışı mümkün olsun’ demiştik. Oysa yönetmelik büyük çaplı alım satımlara düzen getirirken, vatandaşa satışta boşluk bırakıyor. Vatandaş Ahmet, bu beyannameyi doldurduğunda ve nerede kullanacağını bildirdiğinde kendisine siyanür satılıp satılmayacağı kısmı belirsiz görünüyor. Bunun yerine ilacın reçeteye bağlı satılarak izlendiği gibi izlenmeli.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle