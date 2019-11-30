Bir ayda 3 aile yok olmuş, Hürriyet defalarca uyarmıştı... Artık yasak!

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kasım ayındaki siyanürle intihar olaylarının ardından harekete geçti. Bakanlık, Kimyasallar Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle siyanürün halka yönelik olarak piyasaya satışını yasakladı. Böylece siyanür internet üzerinden de satılamayacak.
RESMİ Gazete’nin dünkü sayısında ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.
Buna göre siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanür halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek, internet veya herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak.
Siyanürlü bileşiklerin yurtiçi satışlarının izlenebilmesi için de ‘son kullanıcı beyannamesi’ doldurularak siyanürün imalatçısı veya ithalatçısına verilme zorunluluğu getirildi. Dağıtıcılar ve kullanıcıların dolduracağı beyannameler, ithalatçı ve imalatçılara verilecek. Onlar da her yılın mart, haziran, eylül ve aralık aylarında beyannameleri bakanlığa iletecekler. Beyannamede siyanür bileşiklerini içeren maddenin hangi firma veya kurum adına, hangi miktarda ve ne amaçla kullanmak üzere satın alındığı belirtilerek, halka satış amacıyla piyasaya arz edilmeyeceği taahhüt edilecek.
Yönetmelikle kimyasal maddelerin kullanımına endüstriyel ve profesyonel olmak üzere iki ayrı tanım eklendi. Endüstriyel kullanım bir madde veya karışımın sanayide; profesyonel kullanım ise endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını ifade ediyor.
‘HÂLÂ BOŞLUK VAR’
Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Uğurlu, düzenlemenin önemli olduğunu ancak halka satış kısmında boşluk bulunduğunu belirtti. Uğurlu, şunları söyledi: “Öncelikle bu kısıtlamanın gelmesi çok önemli. Biz oda olarak ilaç reçetesi gibi belge karşılığında satışını önermiştik. ‘Sanayi odasından, kurum amirliklerinden ya da Kimya Mühendisleri Odası’ndan alınacak bir belgeyle satışı mümkün olsun’ demiştik. Oysa yönetmelik büyük çaplı alım satımlara düzen getirirken, vatandaşa satışta boşluk bırakıyor. Vatandaş Ahmet, bu beyannameyi doldurduğunda ve nerede kullanacağını bildirdiğinde kendisine siyanür satılıp satılmayacağı kısmı belirsiz görünüyor. Bunun yerine ilacın reçeteye bağlı satılarak izlendiği gibi izlenmeli.”
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