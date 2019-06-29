Bir ay iÃ§inde ikinci kez yaÅŸandÄ± Kuyruk kilometreleri buldu...

Bir ay içinde ikinci kez yaÅŸandÄ±! Kuyruk kilometreleri buldu...
TÃ¼rkiye'nin GÃ¼rcistan Ã¼zerinden Kafkas Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lan Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda, GÃ¼rcistan gÃ¼mrÃ¼ÄŸÃ¼nde iÅŸlemlerin yavaÅŸlamasÄ± Ã¼zerine uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapÄ±lan tÄ±rlar, TÃ¼rk tarafÄ±nda kilometrelerce kuyruk oluÅŸturdu. Bir ay iÃ§inde ikinci kez yaÅŸanan tÄ±r kuyruÄŸu, KemalpaÅŸa ve Hopa ilÃ§elerini geÃ§erek Arhavi ilÃ§esine kadar uzandÄ±.
Artvin'in Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda son bir ay iÃ§inde GÃ¼rcistan gÃ¼mrÃ¼ÄŸÃ¼nde iÅŸlemlerin yavaÅŸlamasÄ± Ã¼zerine uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapan tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri bir kez daha kapÄ±da kaldÄ±.
Ä°ÅŸlemlerin yavaÅŸlamasÄ± Ã¼zerine uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapan tÄ±rlar, Artvin'deki Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda kaldÄ±.
GeÃ§iÅŸ iÅŸlemlerinin uzamasÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen tÄ±rlar kuyruk oluÅŸturdu.ÂTÄ±r parklarÄ±nÄ±n dolmasÄ± Ã¼zerine, karayolunun bir ÅŸeridini dolduran tÄ±rlar trafiÄŸin aksamasÄ±na neden oluyor.
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