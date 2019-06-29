Bir apartmanı hasta eden siyanür iddiası: 'Nefes dahi alamıyoruz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir apartmanı hasta eden siyanür iddiası: 'Nefes dahi alamıyoruz'
GeriGündem Bir apartmanı hasta eden siyanür iddiası: 'Nefes dahi alamıyoruz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
29.06.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Bir apartmanı hasta eden siyanür iddiası: 'Nefes dahi alamıyoruz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir apartmanı hasta eden siyanür iddiası: 'Nefes dahi alamıyoruz'

Kahramanmaraş'ta Selçuk Apartmanı sakinleri binalarının altında bulunan kuyumcu atölyesinde, siyanür kullanılmasından dolayı soludukları havanın kendilerini hasta ettiğini söyledi. 5 aylık bebeğinin soludukları kirli hava nedeniyle sürekli hasta olduğunu belirten Yasemin Erdemli, ''Ben artık zarar gören eşyaları bir yana bıraktım. Benim çocuğum sağlık açısından hiç iyi değil. İki haftada bir doktordayız'' dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan apartmanı sakinleri, evlerinin altında bulunan kuyumcu atölyesinden siyanür kullanıldığı gerekçesiyle şikayet ediyor. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, kuyumcu atölyesine ait olan bacalardan zehirli gazlar çıkıyor ve bunlar binadaki herkesi hasta ediyor. Evlerinin içerisinde bulunan metal eşyaların bu gazlar yüzünden paslandığını ve binada yaşayan herkesin solunum yönünden çeşitli hastalıklara yakalandığını öne sürerek, yetkililerden yardım istediler.

''Metal sacları bile çürütüyor''

Bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden apartman yöneticisi Fikri Yanar, ''Ben kimyasal işlemleri biraz biliyorum. Burada adamlar siyanür kullanıyor altın işi yapmak için. Bildiğim kadarıyla kanunda siyanürle altın aramak bile yasaklanmıştı. Burada ise bu insanlar, küçük çocukların bulunduğu ve ailelerin yaşadığı apartman dairelerinin altında, bacalarını da dairelere doğru vermişler ve geceleri sabaha kadar sarı bir renkte siyanür kokusu etrafa yayılıyor. Bu aşağıda bulunan metal sacları çürütüyor. İnsanları nasıl yapacağını siz düşünün. Bizim şikayetimiz sadece kuyumculardan. Bunların bir an evvel gitmesini istiyoruz'' dedi.

''Bebeğimi sürekli doktora götürüyorum''

5 aylık bebeğinin soludukları kirli hava nedeniyle sürekli hasta olduğunu belirten Yasemin Erdemli, ''Ben artık zarar gören eşyaları bir yana bıraktım. Benim çocuğum sağlık açısından hiç iyi değil. İki haftada bir doktordayız. Şu anda bronşiti zatürreeye çevirdi. Çocuğum henüz iyileşemedi. Ben bütün yetkili kurumlara, Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum. Bizim sesimizi duysunlar. Biz burada gittiğimiz yerlerden kesinlikle hiç bir sonuç alamadık'' ifadelerini kullandı.

Bir apartmanı hasta eden siyanür iddiası: Nefes dahi alamıyoruz

''Kapı ve pencereleri açamıyoruz''

Evinin balkonuyla, kuyumcunun bacaları yan yana olan Neşe Çardaklı şunları kaydetti:
''Bu kokuyu burada en çok çeken benim. Bütün komşularımızla beraber şikayetçiyiz. Biz burada balkona bile çıkamıyoruz. Çocuklarımızla nefes dahi alamıyoruz. Burada bulunan bu kezzaplar, hali hazırda bulunan tüplerde sürekli kaynatıyorlar. Artık bıktık gerçekten. Balkona çamaşır dahi asamıyorum. Kapılar, camlar sürekli kapalı bizde. İçeride boğuluyoruz ama kapıyı açamıyoruz ve vantilatör çalıştırıyoruz. Çocuğumun bisikletine bakın, balkonda duruyordu daha yeni bisiklet bu. Her tarafı pas tutmuş durumda. Evlerin içinde eşyalarımız da yine aynı şekilde.''

Bu gazlardan dolayı eşinin hastanede enfeksiyon bölümünde yattığını belirten Şakir Pak, ''Ben kendimde farenjit hastası oldum. Komşularımızın çocukları rahatsız. Apartmanı genel olarak incelediğiniz de mutlaka herkeste bir hastalığa rastlayacaksınız. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz'' diye konuştu.

Bir apartmanı hasta eden siyanür iddiası: Nefes dahi alamıyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kazadaki korkunç karışıklık! 18 gün sonra gelen büyük şok...
Kâbusu yaşayan çocuklar anlattı: Hap içirip tecavüz etti
Şok detaylar! Toplu cin çıkarma seansı...
19 kez bıçakladı 'üzgünüm' dedi! İsyan ettiren karar