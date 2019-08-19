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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)
19.08.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Bir annenin oğluyla yaşam mücadelesi! ‘Onu ölümden kurtardım’

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Bir annenin oğluyla yaşam mücadelesi! ‘Onu ölümden kurtardım’

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Ayşe ve Mustafa Kurt çiftinin oğulları 22 yaşındaki Yusuf, doğumdan 7 ay sonra beyninde su toplaması sebebiyle yüzde 91 engelli hale geldi.

O günden beri oğluna bakabilmek için çaba gösteren Ayşe Kurt, eşinden de ayrılmasıyla birlikte çok daha zor günler yaşamaya başladı. Yürüyemeyen, konuşamayan, gözlerini dahi oynatamayan oğluna büyük bir özveriyle bakan Kurt, sırtında taşıdığı oğluna yemek yedirebilmekte bile zorlanıyor. Oğluna bakmak için çalışamayan talihsiz kadın, aynı zamanda maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Evde bakım aylığı olan 1300 TL'den başka bir geliri olmayan ve kirada yaşayan aile, bozulan buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinelerinin bile yenisini alamıyor. Komşuların desteğiyle geçindiklerini söyleyen gözü yaşlı anne, "Ben oğlumu bir ömür bırakmam. Tüm zorluklara rağmen o benim her şeyim ancak maddi sıkıntılar bizi çok zorluyor. Evimiz kira, evde bakım parasından başka bir gelirimiz yok. O konuşamıyor, gözlerini bile kıpırdatamıyor ama her şeyi hissettiğini biliyorum. Bizim tek istediğimiz sesimizin duyulması. Hayırseverler buraya gelsinler, ne şartlar altında yaşadığımızı görsünler" dedi.

'ONU ÖLÜMDEN KURTARDIM'

Yusuf doğduğu andan itibaren bir gariplik olduğunu fark ettiklerini söyleyen anne Ayşe Kurt, "7 aylıkken dengesizlik olduğu için hastaneye götürdük ve beyninde su toplandığını öğrendik. Gitgide daha kötü hale geldi. Bacakları tersine döndü ve yüzde 91 engelli raporu verildi. O günden beri hiçbir fonksiyonunu kullanamıyor. Sulandırılmış gıdalarla besleniyor. Başını tutamıyor, yutma sorunu var. Yutma problemi olduğu için tam üç kere boğulma tehlikesi geçirdi, onu ölümden kurtardım. İkimiz birlikte mücadele ediyoruz. Yanından hiç uzaklaşamıyorum bile. Hiç çalışma hayatım olmadı. Şu anda 380 TL kira ödüyoruz. Hiç kimseden bir desteğimiz yok. Yusuf'un masrafı çok fazla. Doktorlar keçi sütü içmesi gerektiğini söylüyor, kan şurubu içmesi gerekiyor. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinemiz bozuldu ama yenisini alamıyoruz. Biz hayırseverlerden maddi destek bekliyoruz. Bu durumu yaşamayan bilemez, kendilerini bizim yerimize koysunlar" dedi.

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