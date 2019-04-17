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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.04.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Bir annenin en büyük acısı... Bebeği kollarında can verdi 

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Bursa’da 3 günlük bebeğini emziren anne uyuyakalınca bebeğinin ölmesine sebep oldu. Bebeğinin öldüğünü fark eden anne sinir krizleri geçirirken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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  • Bir annenin en büyük dramı... 3 günlük bebeği kollarında can verdi
  • Bir annenin en büyük dramı... 3 günlük bebeği kollarında can verdi
  • Bir annenin en büyük dramı... 3 günlük bebeği kollarında can verdi
  • Bir annenin en büyük dramı... 3 günlük bebeği kollarında can verdi
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Olay merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde meydana geldi. 3 gün önce doğan bebeğini emzirmek isteyen anne Rabia H. (22) bir anda uyuyakaldı. Uyandığında bebeğinin hareketsiz yattığını ve nefes almadığını fark eden anne Rabia H. kocasını uyandırdı. Bebeğin öldüğünü gören baba Şadi H. (32) hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit ederek polise bilgi verdi. Söz konusu adrese intikal eden polis ekipleri anne Rabia H. ile baba Şadi H.’nin ifadelerine başvurdu.

Anne Rabia H. olay yerinde polise verdiği ifadesinde bebeği emzirirken uyuyakaldığını ve uyurken bebeğine fark etmeden baskı yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Bebeğinin cansız bedeninin başından ayrılmayan anne bilinçli bir şekilde yapmadığını belirterek, dakikalarca gözyaşı döktü.

Bebeğin kendisini emziren annesinin uyuya kalarak yaptığı fiziki baskı yüzünden boğularak öldüğü ihtimali üzerinde duran ekipler, konuyla ilgili incelemelerine devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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