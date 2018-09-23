Bir annenin en acÄ± günü: 3 aylÄ±ktÄ±
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilÃ§esinde annesinin emzirdiÄŸi sÄ±rada nefessiz kalan 3 aylÄ±k Suriyeli bebek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Aslanbaba Mahallesi'nde 3 aylÄ±k Behiye Musa'yÄ± emziren Suriyeli anne Fadime Musa, bebeÄŸin nefessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmesi Ã¼zerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaptÄ±klarÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan bebeÄŸi CeylanpÄ±nar Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.ÂEmzirme esnasÄ±nda soluk borusuna sÃ¼t kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Suriyeli bebek, yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
BebeÄŸin cenazesi, savcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan otopsi iÃ§in ÅžanlÄ±urfa Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi.
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