Bir anne daha çocuğuna kavuşuyor

Diyarbakır’da HDP il binası önünde PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürülen çocukları için aylardır nöbet tutan annelerden Hüsniye Kaya da kızına kavuşuyor. 15 yaşında dağa götürülen Mekiye Kaya, Kandil’den kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Dört yıldır terör örgütünde bulunan Mekiye Kaya, HDP il binası önündeki protestoların başlamasından sonra ailesini görerek örgütten kaçmaya karar verdi ve ailesiyle temas kurdu. Emniyet istihbarat birimlerinin de devreye girmesiyle Mekiye Kaya bir süre önce Kandil bölgesinden kaçtı ve Irak’ta KDP’ye teslim oldu. Ardından da yine istihbarat birimleriyle koordineli olarak sınıra getirildi. Dün gece Silopi sınır kapısında polis tarafından teslim alındı. Mekiye Kaya, gerekli adli işlemler tamamlandıktan sonra ailesi ile görüştürülecek. Geçtiğimiz haftalarda da HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin 20 yaşındaki oğlu terör örgütünden kaçarak teslim olmuştu.

Çocuklarını kurtarmak isteyen aileler 115 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapıyor.

UMUDUNU KAYBETMEDİ

Anne Hüsniye Kaya, kızı Mekiye’nin terör örgütünden kurtulmasını temenni ederek,“Yağmur da olsa kar da olsa gitmeyeceğim. Her gün burada olacağız, burayı terk etmeyeceğim. Kızımı HDP’den istiyorum. Kızım gelirse kızıma sarılacağım, onu öpüp, yanında uyuyacağım. İnşallah kızım gelir” demişti.