Bir anne bunu nasıl yapar! Yeni doğmuş bebeğini yere atarak öldürmüş
Adana’da 22 yaşındaki Melek Demir hakkında, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Gaziantep’te üniversite eğitimi gören Melek Demir, evli 3 çocuk babası 33 yaşındaki Hasan Germ ile tanıştı. Sevgili olan çift birlikte yaşamaya başladı. Hamile kalan Melek Demir, 10 Ağustos’ta Adana’daki ailesinin evinde sabaha karşı tuvalette bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre bebeğin ağlaması nedeniyle evde bulunan annesi ve ağabeyinin durumu öğrenmesinden endişelenerek bebeği yere attı. Başını beton zemine çarpan bebek hayatını kaybetti. Daha sonra Melek Demir, beze sarıp çantasına koyduğu bebeği babası Ali Demir’in Baklalı Köyü’ndeki mezarına gömdü. Bir ihbar üzerine harekete geçen polis, Melek Demir’i gözaltına aldı. Bebeğin cesedi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapılırken, anne Melek Demir gözaltına alındı.
'DOĞUM SIRASINDA YERE DÜŞTÜ' SAVUNMASI
Nöbetçi mahkemece tutuklanan Melek Demir, hamileliği ailesinden gizlediğini anlatarak savunmasında şunları söyledi: "Hasan’dan hamile kaldım. Bebeği aldırmayı düşündük ama paramız olmadığından yapamadık. Bu sırada Hasan ile olan ilişkimizi öğrenen ailem tanışmak istedi. Hasan, tek başına gelerek beni ailemden istedi. Hamileliğimden ailemin haberi yoktu. Zaten kilolu olduğumdan dolayı da kimse anlamadı. Olay günü gece sancım başladı. Sabaha doğru tuvalete gittim. Bebek kafası üstü yere düştü. Sancım ve ağrım nedeniyle bebeği tutamadım. Kendime gelip bebeği kucağıma aldığımda öldüğünü anladım. Bebeği kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimi babamın mezarına gömdükten sonra Hasan’ın eşi olduğunu söyleyen bir kadın beni aradı. Ben Hasan’ın evli olduğunu o zaman öğrendim."
DAVA AÇILDI
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı iddianamesinin hazırladı. Savcı, Melek Demir hakkında ’alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Melek Demir önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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