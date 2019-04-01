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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.04.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Bir anlık uyku sonu oluyordu

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Bir anlık uyku sonu oluyordu

Antalya’da seyir halinde uyuyakalan sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Hurdaya dönen araçtan çıkan sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı, sağlık ekiplerinin tedavisini dahi kabul etmedi. 

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  • Hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
  • Hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
  • Hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
  • Hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün 16.45 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yemek firmasında çalışan Ayhan S. (44), kullandığı 07 ABF 414 plakalı aracıyla seyir halinde giderken iddiaya göre uyuyakaldı.

Bir anlık uyku sonu oluyordu


Bu sırada güzergahından sağ şeride yanaşan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla atmaya başladı. Ayhan S., hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ellerinde hafif sıyrıklar oluşan Ayhan S.'ye ilk yardım talebinde bulundu. Kazanın şokunda olan sürücü ise tedaviyi reddetti. Sürüş anında emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücü bir süre aracın önünde oturarak bekledi.

Kaza sonrası trafik tek şeritli verilirken hurdaya dönen araç çekiciyle kaldırıldı. 

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