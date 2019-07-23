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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.07.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı

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Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde ailesi ile gözleme yaptıkları dükkana taşıma su götürdüğü sırada traktörden düşerek saçını şaftaya kaptıran 5 yaşındaki Ezginaz Uysal'ın saç derisi kafasından koptu. İzmir'de 2 ameliyat geçiren minik Ezginaz'ı uzun bir tedavi süreci bekliyor.

Menteşe'nin kırsal Sarnıç Mahallesinde 4 çocuk sahibi Sergül Uysal'ın, yüklü miktarda kredi çekerek açtığı lokantasına köy dışında kaldığı gerekçesiyle su verilemedi. Aile, taşıma su ile lokantaya su götürdüğü sırada küçük kızları Ezginaz traktörün üzerine çıktı. Traktörden düşerek saçını şaftaya kaptıran 5 yaşındaki Ezginaz Uysal'ın saç derisi eti kafasından koptu.

Anne Sergül Uysal yaşadıkları dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı: “Evden taşımalı su çekerken kızım bir anlık dikkatsizliğimizde traktörün üzerine çıkarak şaftaya saçını kaptırdı ve saçı eti kafasından söküldü. Uzun ve zor bir süreç geçti bizim için. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bizimle ilgilenmesi gereken doktor ilgilenmedi. Acildeki doktor Allah razı olsun bizimle ilgilendi. Bize bir hastane bulmak için çok uğraştı. Bunun sonucunda Ege Üniversitesi'ne gittik. İzmir'de doktorumuz Ersin Bey çocuğumu iki kez ameliyata aldı. Ameliyatların biri 9, diğeri 4 saat sürdü” dedi.

“AMBULANS DERİYİ BUZA KOYMADIĞI İÇİN İZLER DERİNLEŞTİ"

Anne Sergül Uysal konuşmasının devamında, “Ambulans ilk aşamada derileri almadığı ve bu nedenle derilerin ucu kuruduğu için izler daha fazla derinleşti. Saçlarımız tamamen kayboldu. İzmir'deki doktor 'Ambulans deriyi alıp buza koysaydı, çocuğun durumu bu kadar sıkıntılı olmazdı' diyor” diye konuştu.

UYSAL: “ÇOK SIKINTI ÇEKİYORUZ"

Yaşadığı maddi sıkıntıyı anlatan Uysal, "Bundan 4 yıl önce yüklü miktarda kredi çekerek börekçi dükkanı açtım. Bazı sıkıntılar yaşadım. Bu sene tam rahata erdik derken küçük kızım kaza geçirdi. Şebeke suyumuz yok burada. Kızımın tedavisini yaptırmak zorundayım. Daha bir iki defa, belki üç defa ameliyat olacak. İzler kapanacak. Belli bir bölgede ölü derimiz var. Canlanmayan yerler var. Büyük kızım liseye geçiş yapacaktı. Olaylardan dolayı sınavları kötü geçti. Bu konuda yatılı bir okul talebimiz var. Bulamıyoruz şuanda. Bursluluğa giremedi. Şuan çok sıkıntı çekiyoruz. Kızımın durumundan fazla çalışamıyoruz" diye konuştu.

Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaza dehşeti yaşattı


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