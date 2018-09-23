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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA-İHA
23.09.2018 - 21:17, Son Güncelleme:

Bir anda tüm fabrikayı sardı: Patlama sesleri duyuldu

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Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar OSB’de meydana gelen fabrika yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri işleme tesislerinden biri olan fabrikada meydana gelen yangında maddi hasarın milyon dolarla ifade edildiği belirtilirken, yangında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Akşam saatlerinde Ortaklar OSB’de bulunan süt ve süt ürünleri işleme tesislerinde çıkan yangının fabrikanın elektrik aksamlarının bulunduğu bölgede çıktığı belirtildi. Yangın ihbarının hemen ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede fabrikadaki tüm birimlere sıçrayan yangını söndürmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerinden ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinden yardım istendi. Gece boyunca devam eden söndürme çalışmalarında resmi ve özel kurumlara ait iş makineleri de fabrikanın duvarlarını yıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bu arada ekiplerin bir kısmı alevlerin fabrikadaki yüzlerce ton LĞG bulunan tanklara sıçramaması tedbir aldı. LPG tankları sürekli soğutuldu. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı bölgede güvenlik amacıyla görevlilerin dışındaki kişiler yanan fabrikanın çevresinden uzaklaştırıldı.
Sağlık ve AFAD ekiplerinin hazır beklediği söndürme çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Yanan fabrikanın çevresinde park halinde bulunan ve sahiplerine ulaşılamayan araçlar bölgedeki vatandaşlar tarafından iteklenerek ve zaman zaman da insan gücüyle kaldırılıp taşınarak yangın mahallinden uzaklaştırıldı.

 

Bir anda tüm fabrikayı sardı: Patlama sesleri duyuldu

Yangını haber alır almaz bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ve diğer birimlerdeki ilgili ekiplerin tamamını yangına sevk ettiğini belirterek çalışmaları bizzat takip etti. Yangının uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Gerçekten çok büyük yangındı. LPG tankları var. Hemen burada soğutma işlemi başlattık. Ve yoğun uğraşlar sonucu yangının LPG tanklarına sıçramasını önledik. En tehlikeli alan orasıydı. Allah’a çok şükür itfaiye anında müdahale etti, LPG tanklarına ve diğer fabrikalara sıçramadan yangını kontrol altına aldık” diye konuştu.

Türkiye’nin en önemli süt ve süt ürünleri işleme tesislerinin yangında ciddi hasar gördüğünü belirten Ortaklar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çerçioğlu, yangın ihbarını alır almaz bölgeye geldiklerini belirterek “Saat 18:00 itibariyle Aydın’ın süt işleme tesisi AK Gıda’da yangın ihbarı aldık. Tüm ekipleri seferber ettik. Şu anda kontrol altına alınmış durumda yangın. Ancak Aydın çok kıymetli bir sanayi tesisini kaybetti gibi görünüyor. Yangının güç ünitelerinin bulunduğu Kuzey taraftan çıktığını anladık. Yangın süratli bir şekilde çatı izolasyon panellerini sarıyor. Daha sonra kontrolden çıkıyor. Rüzgar da yangını canlandırması ile 2 saat içerisinde ne kadar müdahale edilse de önüne geçilemedi” dedi.

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