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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.10.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Bir anda caddeyi köpük sardı! Kimyasal paniği...

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Bir anda caddeyi köpük sardı! Kimyasal paniği...

Hatay’da, sondaj çalışması sırasında kullanılan malzeme köpürücünde mahallede kimyasal paniği yaşandı.

Olay, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, HATSU Ekipleri tarafından sondaj çalışması sırasında kayalıklardan kopan parçaların yukarı çıkmasını sağlayan ‘sondaj köpüğü’ taştı. Mahallenin en işlek caddesi olan Dursunlu Caddesi’ni saran köpükler mahallede panik yaşattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpüklerin olduğu noktayı çembere aldı. İtfaiye ekipleri ve Defne Belediyesi ekipleri de köpüğün kaynak noktasında inceleme yaptı. Köpüğün sondaj nedeniyle oluştuğunu belirleyen belediye ekipleri kepçe çağırarak caddede temizlik çalışması başlattı.

“SONDAJ KÖPÜĞÜ ZARARSIZ BİR MADDEDİR”

Gece saatlerinde meydana gelen köpük taşması sonrası, alanda incelemelerde bulunan Defne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Mansuroğlu, sondaj köpüğünün zararsız bir madde olduğunu söyledi. Halkın endişe duyacağı bir durum olmadığını ifade eden Mansuroğlu, “Bölgemizde HATSU Ekipleri su arama çalışması yürütmektedir. Su aranırken sondaj köpüğü denen bir madde kullanılıyor, kaya kırıldığı zaman kayadan çıkan küçük parçaları yukarı çıkarmak için bu köpüğü kullanıyorlar. Bu köpüğün kullanıldığı zamanlarda sıkça bu durumlar yaşanmaktadır. Ama yoğun trafiğin olduğu yerleşim alanı içerisinde ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Sondaj köpüğü maddesi cilde herhangi bir zararı olan madde değildir yalnız bu madde su ile temas ettiğinde daha çok çoğaldığı için su kullanamıyoruz. Sondaj köpüğü bir süre kaldıktan sonra kendiliğinden giden uçucu bir madde ama biz yine de belediye ekipleri olarak yolumuzu temizleyerek, cadde güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldık. Köpük kendiliğinden ve bizim yaptığımız müdahalelerle birlikte kaybolacaktır. Bu nedenle halkın endişe duyacağı bir durum söz konusu değil” dedi.

Caddeye taşan köpüklerin temizlenmesinin ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

 

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