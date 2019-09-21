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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize)-
21.09.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Bir anda bastırdı... Her taraf beyaza büründü

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Bir anda bastırdı... Her taraf beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, beyaz örtüyle kapladı. Rize’deki kar yağışının yanında Gümüşhane Silve Yaylası da beyaza büründü. Kar yağışına yakalanan vatandaşlar ve turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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  • Bir anda bastırdı... Her taraf beyaza büründü
  • Bir anda bastırdı... Her taraf beyaza büründü
  • Bir anda bastırdı... Her taraf beyaza büründü
  • Bir anda bastırdı... Her taraf beyaza büründü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karadeniz’de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte , dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğrayan 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylada, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Eylül ayında yağan kar ile karşılaşan yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan bölgede ortaya çıkan manzarayı cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı.

Haftasonu tatili için yaylaya çıkanlar da, kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

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