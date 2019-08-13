Bir anda bastırdı... Denize giremediler
Zonguldak'ta bayramı plajda geçirmek isteyen vatandaşlar sisle karşılaştı. Plajı basan sis nedeniyle vatandaşlar denize giremedi.
Kent merkezinin sahil kesiminde öğle saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş uzaklığının 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Balıkçılar, sis yüzünden tekneleriyle denize açılamadı. Deniz üzerini ve sahil kesimini kaplayan sis, drone ile havadan görüntülendi. Kent sakinleri de yüksek kesimlere çıkarak, manzarayı izledi.
Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plajı'nda oluşan yoğun kalabalık, sis nedeniyle denize girmekte güçlük çekti. Tatilin tadını çıkartmak için plaja gelen Ahmet Öztürk, "Ben şaşırdım. Hakikaten Ağustos ayında böyle bir sis görüyorum. Geçen sene Ekim ayına kadar denize giriyordum. Zonguldak'ta ilk defa denizde böyle sis görüyoruz. Kışın denize girdiğim halde böyle üşümemiştim. Deniz suyu da buz gibi. Yabancı ülkelerden misafirler var" diye konuştu.
Öte yandan hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
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