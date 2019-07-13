Bir anda ortaya çıktı metrelerce yükseldi
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, anız yakılan tarlada hortum meydana geldi. Hortum metrelerce yüksekliğe çıkarken, bölgeden geçen sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Siverek- Hilvan yolunun 20’nci kilometresindeki yol kenarında bulunan tarlada yakılan anız sonrasında oluşan hortum, hareket halindeki sürücülerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Gökyüzüne yükselen hortumun bölgede zarara neden olup olmadığı ise öğrenilemedi.
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