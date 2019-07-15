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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.07.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Bir an olsun yanından ayrılmadı

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Bir an olsun yanından ayrılmadı

Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6’sı çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Miraç Efe Yaldır ambulans içinde ağlarken, sedye ile ambulanstan indirilen yaralı annesinin kucağından bir dakika olsun ayrılmadı. 

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  • Yaralı annesinin kucağından inmedi
  • Yaralı annesinin kucağından inmedi
  • Yaralı annesinin kucağından inmedi
  • Yaralı annesinin kucağından inmedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yenize-Zonguldak karayolu Uzunkum kavşağı yakınında meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Zonguldak istikametine giden Fatih Kaskatı idaresindeki 34 HVK 89 plakalı araç ile Zonguldak istikametinden Karabük istikametine gitmekte olan Mustafa Evin yönetimindeki 06 NU 599 plakalı araç Yenice Uzunkum kavşağı yakınında çarpıştı.

Çarpışma sonucu 34 HVK 89 plakalı araçta bulunan şoför Fatih Kaskatı (37 ), Emriye Kaskatı (36), Aynur Kaskatı ( 18), Selinay Akın (37), Hiranur Kaskatı (14), Alpay Onan (10) ile 06 NU 599 plakalı araçta bulunan şoför Mustafa Evin (35), Gülcan Evin (35), Eymen Bera Evin (6), Murat Mirza Evin (1) hafif yaralandılar.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer kaza ise Karabük-Bartın karayolunda bulunan Ahmet Usta geçidinde meydana gelen trafik kazasında otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Karabük istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan otomobille karşı istikametten gelen kamyon çarpıştı. Kazada Elif Yaldır(34), Emir Çağan Yaldır(8), Miraç Efe Yaldır(2) ve Fehmi Topcan(59) hafif şekilde yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Miraç Efe Yaldır ambulans içinde ağlarken, sedye ile ambulanstan indirilen yaralı annesinin kucağından bir dakika olsun ayrılmadı. 

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