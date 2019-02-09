Bir ailenin hayatı karardı! Meğer istismar değil, iftiraymış...
Kars’ta Suriyeli bir çocuğun “Beni taciz ettiler” demesi üzerine 45 yaşındaki Bülent K. tutuklanırken, 71 yaşındaki babası İsmet K. ise serbest bırakıldıktan sonra dükkanında başına ateş ederek, kendisini öldürdü. İntihardan dört gün sonra savcılığa giderek şikayetini geri çeken Suriyeli annesi ve çocuk Kars’ı terk etti. Cinsel istismar suçundan dava açılan Bülent K. ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, Suriyeli anne ve çocuğun izini bulamayınca ikinci duruşmada beraata hükmetti. Kararda, “Suçun sanık tarafından işlendiği sabit değildir” denildi.
Kars’ta, bir berberin çırağı olarak çalışan 15 yaşındaki M.İ. adlı çocuk, geçen ağustos ayında Emniyet’e başvurarak, bakkallık yapan İsmet ve Bülent K.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Ne konuşulduğu bile anlaşılamayan ses kaydını savcılığa kanıt olarak sundu.
Bülent K., ifadesinde, M.İ.’nin dükkana gelip lavaboya dökecek sıvı almak istediğini anlattı. Bir önceki müşterinin unuttuğu yerdeki poşeti gördüğünü belirten Bülent K., “Poşeti açmasını istedim. Poşettekilerle ilgili ‘pantolonu çıkar’ veya ‘indir’ dedim” diye konuştu. Bülent K., daha sonra berber Onur G.’nin “Elimde çocuğu taciz ettiğine dair ses kaydı var. 10 bin TL vereceksin” dediğini anlatarak, “Olumsuz cevap vermem üzerine bana vurup bıçak çekti” dedi. Bülent K. cezaevine gönderildi.
Baba İsmet K. ise muhtaç olmasından ötürü çocuğa yardımlarda bulunduğunu söyleyerek, “Beni kime sorsanız sorun, olumsuz bir şey duyamazsınız. Böyle bir olaydan ötürü suçlanmaktan çok mahcubum” dedi. Serbest bırakılan İsmet K., 23 Ağustos günü dükkanda silahıyla başına ateş ederek, kendisini öldürdü.
Suriyeli M.İ. ve annesi E.H., intihardan dört gün sonra savcılığa başvurup şikayetini geri çekti ve sonra da Kars’ı terk etti.
Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan Bülent K., çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. İkinci duruşma 15 Ocak’ta görüldü. Suriyeli anne ve çocuğunu bütün aramalara rağmen bulamayan mahkeme, “yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” nedeniyle Bülent K.’nin beraatine hükmetti.
K. Ailesi’nin avukatı Rahim Yılmaz, “Başından beri iftiraya dayalı ve dayanaksız bir davaydı. Para sızdırmak için bu ihbar yapılmıştı. Karar kesinleştikten sonra sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Suriyeli ailenin kayıp olduğunun hatırlatılması üzerine Yılmaz, “Bulmak devletin görevi” diye yanıt verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle