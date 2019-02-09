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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.02.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Bir ailenin hayatı karardı! Meğer istismar değil, iftiraymış...

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Bir ailenin hayatı karardı! Meğer istismar değil, iftiraymış...

Kars’ta Suriyeli bir çocuğun “Beni taciz ettiler” demesi üzerine 45 yaşındaki Bülent K. tutuklanırken, 71 yaşındaki babası İsmet K. ise serbest bırakıldıktan sonra dükkanında başına ateş ederek, kendisini öldürdü. İntihardan dört gün sonra savcılığa giderek şikayetini geri çeken Suriyeli annesi ve çocuk Kars’ı terk etti. Cinsel istismar suçundan dava açılan Bülent K. ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, Suriyeli anne ve çocuğun izini bulamayınca ikinci duruşmada beraata hükmetti. Kararda, “Suçun sanık tarafından işlendiği sabit değildir” denildi. 

Kars’ta, bir berberin çırağı olarak çalışan 15 yaşındaki M.İ. adlı çocuk, geçen ağustos ayında Emniyet’e başvurarak, bakkallık yapan İsmet ve Bülent K.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Ne konuşulduğu bile anlaşılamayan ses kaydını savcılığa kanıt olarak sundu.

Bülent K., ifadesinde, M.İ.’nin dükkana gelip lavaboya dökecek sıvı almak istediğini anlattı. Bir önceki müşterinin unuttuğu yerdeki poşeti gördüğünü belirten Bülent K., “Poşeti açmasını istedim. Poşettekilerle ilgili ‘pantolonu çıkar’ veya ‘indir’ dedim” diye konuştu. Bülent K., daha sonra berber Onur G.’nin “Elimde çocuğu taciz ettiğine dair ses kaydı var. 10 bin TL vereceksin” dediğini anlatarak, “Olumsuz cevap vermem üzerine bana vurup bıçak çekti” dedi. Bülent K. cezaevine gönderildi.

Baba İsmet K. ise muhtaç olmasından ötürü çocuğa yardımlarda bulunduğunu söyleyerek, “Beni kime sorsanız sorun, olumsuz bir şey duyamazsınız. Böyle bir olaydan ötürü suçlanmaktan çok mahcubum” dedi. Serbest bırakılan İsmet K., 23 Ağustos günü dükkanda silahıyla başına ateş ederek, kendisini öldürdü.
Suriyeli M.İ. ve annesi E.H., intihardan dört gün sonra savcılığa başvurup şikayetini geri çekti ve sonra da Kars’ı terk etti.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan Bülent K., çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. İkinci duruşma 15 Ocak’ta görüldü. Suriyeli anne ve çocuğunu bütün aramalara rağmen bulamayan mahkeme, “yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” nedeniyle Bülent K.’nin beraatine hükmetti.

K. Ailesi’nin avukatı Rahim Yılmaz, “Başından beri iftiraya dayalı ve dayanaksız bir davaydı. Para sızdırmak için bu ihbar yapılmıştı. Karar kesinleştikten sonra sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Suriyeli ailenin kayıp olduğunun hatırlatılması üzerine Yılmaz, “Bulmak devletin görevi” diye yanıt verdi.

 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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