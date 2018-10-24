Bir aile yok oldu... Kahreden veda

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriBir aile yok oldu... Kahreden veda
GeriGÃ¼ndem Bir aile yok oldu... Kahreden veda
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    1
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
24.10.2018 - 17:31, Son GÃ¼ncelleme:

Bir aile yok oldu... Kahreden veda

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    1
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Bir aile yok oldu... Kahreden veda

ANKARA'da dÃ¼n gece meydana gelen trafik kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren baba Ä°smet Onur Elitok (36), anne Hilal Elitok (36) ve Ã§ocuklarÄ± AnÄ±l (2) ile Furkan Emir (9) kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.

Kaza, dÃ¼n gece saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Ankara BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana geldi. Ã‡ankaya'dan Etimesgut ilÃ§esine giden Ä°smet Onur Elitok (36) kontrolÃ¼ndeki 06 BCU 771 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarÄ±ndaki yÃ¶n levhasÄ±nÄ±n direÄŸine Ã§arptÄ±. Kaza sonrasÄ± hurda yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dÃ¶nen otomobilin parÃ§alarÄ± metrelerce ileri fÄ±rladÄ±. Kazada, baba Ä°smet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok olay yerinde, Ã§ocuklarÄ± AnÄ±l ile Furkan Emir ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Bir aile yok oldu... Kahreden veda

Ã–zel bir inÅŸaat firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ä°smet Onur Elitok ile GSM firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Hilal Elitok ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n cenazeleri, bugÃ¼n ikindi namazÄ± sonrasÄ± KarÅŸÄ±yaka Camisi'ne getirildi. Ä°kindi namazÄ± sonrasÄ± kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na, Elitok ailesinin yakÄ±nlarÄ± ile Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna katÄ±ldÄ±. Elitok ailesinin tabutlarÄ± Ã¼zerine karanfil bÄ±rakan yakÄ±nlarÄ±, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Cenazeler, kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.

Â

Bir aile yok oldu... Kahreden veda

Â 

Ankara'da feci trafik kazasÄ±: bir aile yok olduAnkara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi 06 BCU 771 plakalÄ± otomobil, Ankara BulvarÄ± üzerinde yön levhasÄ±nÄ±n direÄŸine çarptÄ±. Kazada sürücü, eÅŸi ve 2 çocuÄŸu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
daha fazla video iÃ§in
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    1
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Konsolosluktaki kuyuda arama yapÄ±lacak! Ä°ÅŸte Belgrad OrmanÄ±'ndaki o an...

CHP 105 adayÄ±nÄ± belirledi

CHPâ€™den flaÅŸ Mansur YavaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±

Taksici isyan etti! Kenara Ã§ekip hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸladÄ±