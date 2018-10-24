Bir aile yok oldu... Kahreden veda
ANKARA'da dÃ¼n gece meydana gelen trafik kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren baba Ä°smet Onur Elitok (36), anne Hilal Elitok (36) ve Ã§ocuklarÄ± AnÄ±l (2) ile Furkan Emir (9) kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.
Kaza, dÃ¼n gece saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Ankara BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana geldi. Ã‡ankaya'dan Etimesgut ilÃ§esine giden Ä°smet Onur Elitok (36) kontrolÃ¼ndeki 06 BCU 771 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarÄ±ndaki yÃ¶n levhasÄ±nÄ±n direÄŸine Ã§arptÄ±. Kaza sonrasÄ± hurda yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dÃ¶nen otomobilin parÃ§alarÄ± metrelerce ileri fÄ±rladÄ±. Kazada, baba Ä°smet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok olay yerinde, Ã§ocuklarÄ± AnÄ±l ile Furkan Emir ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ã–zel bir inÅŸaat firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ä°smet Onur Elitok ile GSM firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Hilal Elitok ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n cenazeleri, bugÃ¼n ikindi namazÄ± sonrasÄ± KarÅŸÄ±yaka Camisi'ne getirildi. Ä°kindi namazÄ± sonrasÄ± kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na, Elitok ailesinin yakÄ±nlarÄ± ile Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna katÄ±ldÄ±. Elitok ailesinin tabutlarÄ± Ã¼zerine karanfil bÄ±rakan yakÄ±nlarÄ±, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Cenazeler, kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.
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