MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir acı haber daha... 2'ye yükseldi
GeriGündem Bir acı haber daha... 2'ye yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
18.12.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

Bir acı haber daha... 2'ye yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir acı haber daha... 2'ye yükseldi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada ölü sayısı 2’ye yükselirken, yaralı 10 öğrencinin tedavisine devam ediliyor.

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Saat 16.30 sıralarında Dikbıyık Irmaksırtı mevkiinde meydana gelen çok taraflı ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası olayı ile ilgili olarak, sürücülüğünü S.P. (48) isimli şahsın yapmış olduğu 55 C 6076 plakalı 11 lise öğrencisi bulunan servis aracı, Samsun istikametinden Çarşamba istikametine seyir halinde olduğu sırada aynı istikamette seyir eden sürücülüğünü İ.B.(53) isimli şahsın yapmış olduğu 55 SE 809 plakalı otomobilin sağ tarafından çarpması sonucu servis aracı karşı istikamete geçerek Samsun istikametine seyir halinde olan ve sürücülüğünü M.G. (70) isimli şahsın yapmış olduğu otomobile çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada servis şoförü ve 55 SE 809 plakalı araç sürücüsü yara almamıştır.

Samsun istikametine seyir halinde olan araç sürücüsü M.G. yaralanarak hastaneye sevk edilmiştir. Servis aracı içerisinde bulunan B.Y. (16) isimli öğrencimiz hastaneye sevk edilmiş ancak hayatını kaybetmiştir. S.N. (16), Z.I.Ç. (17), E.M. (19), Y.E.Ş. (15), A.Ç. (16), N.Y. (16), E.K.B.(16), R.K. (18), O.C.B. (16), E.Ş. (16) isimli öğrencilerimiz yaralanarak hastaneye sevk edilmişlerdir.

Yaralı 2 öğrencimizin hayati tehlikesi devam etmektedir. Vefat eden öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Kazayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Samsunda öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle