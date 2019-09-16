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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/BABESKİ (Kırklareli) (DHA)
16.09.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Binlercesi öldü, diğerleri için zamana karşı yarış başladı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu Köyü'nde bilinçsiz sulama ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen ve balık ölümlerinin yaşandığı Oruçlu Göleti'ne tankerle su taşınmaya başlandı.

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  • Balıkların öldüğü Oruçlu Göletine tankerle su taşınıyor
  • Balıkların öldüğü Oruçlu Göletine tankerle su taşınıyor
  • Balıkların öldüğü Oruçlu Göletine tankerle su taşınıyor
  • Balıkların öldüğü Oruçlu Göletine tankerle su taşınıyor
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Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu Köyü'nde ve köy ile aynı adı taşıyan üreticilerin tarlalarını sulama ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı gölette, su yetersizliği nedeniyle 3 gün önce balık ölümleri yaşanmaya başladı. Tarım arazilerini sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Gölette yaşayan binlerce balık telef olurken, çok sayıda balık da az kalan suda yaşam mücadelesi veriyor.

Kırklareli Valiliği kuruyan gölette oksijensiz kalıp yaşam mücadelesi veren balıkları kurtarmak için devreye girdi. Vali Osman Bilgin'in talimatıyla İl Özel İdaresi, 15'er tonluk tankerlerle gölete su taşımaya başladı. Toprağın kuru olması nedeniyle su seviyesi yükselmezken, su bırakma çalışmaları devam ediyor. Gölete barajdan su bırakılıp kalan balıkların kurtarılacağı belirtildi. Yaklaşık 150 ton su bırakılan gölete akşama yaklaşık 300 ton su bırakılması hedefleniyor.

Oruç Köyü Muhtarı Şevket Filiz, göletteki su seviyesinin yükseltilmesi için çalışma başlatılmasından memnun olduğunu belirterek, "Balıkları kurtarıncaya kadar gölete su dolduracağı söylendi" dedi.

Göletteki sular çekildikçe telef olan balık sayısı artıyor
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